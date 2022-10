Sebastian Vettel vertrekt aan het einde van het seizoen uit de Formule 1, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst nog eens een Grand Prix rijdt. Mocht een team een beroep op hem willen doen dan sluit de Duitser een eenmalige terugkeer niet bij voorbaat uit.

Vettel won de race op de Suzuka International Racing Course vier keer. De omloop is dan ook één van zijn favoriete circuits. “Het is anders dan andere circuits. Ik weet niet wat het is, maar vanaf de allereerste keer dat ik hier was, is dit een speciale plek voor mij geweest. Ik denk gewoon de lay-out, de bochten, die eerste sector. Het is iconisch. Het is een achtvormige baan, de enige die we hebben. En dan de sfeer, de belangstelling hier is waanzinnig.”

De liefde van Vettel voor Suzuka gaat zover dat hij bereid zou zijn om er eenmalig terug te keren, mocht die gelegenheid zich voordoen. “Wie weet wat de toekomst brengt. Uiteraard ben ik gek op racen en ik heb me hier altijd goed gevoeld. Misschien dat één van de jongens die hier in de toekomst racen, ziek wordt”, lacht de Duitser. “Natuurlijk wens ik dat niemand toe, maar ik zou het niet erg vinden om voor één race in Suzuka terug in de auto te springen. Op dit moment heb ik geen plannen, maar mocht iemand het leuk vinden om een coureur voor één race te contracteren dan zou ik het serieus overwegen.”

Naderend vertrek

Waar Vettel al vroeg dit jaar zijn afscheid van de Formule 1 aankondigde, was de viervoudig wereldkampioen tot nog toe niet echt bezig met het naderende vertrek. “Elders heb ik er niet veel nagedacht over dat het mijn laatste keer op die circuits zou zijn, maar hier voelt het toch een beetje anders. Ik kijk echt uit naar de sessies hier, elke sessie en de race op zondag.”