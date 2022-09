Hij neemt na dit seizoen wel afscheid van de Formule 1, toch sluit Sebastian Vettel niet uit dat hij later weer terugkeert in een andere rol. Dat zou dan mogelijk bij Red Bull zijn, waar hij zijn vier wereldtitels veroverde.

Red Bull-teambaas Christian Horner onthulde onlangs dat er in 2020 gesprekken plaatsvonden met Vettel over een eventuele terugkeer, nadat hij bij Ferrari niet op een contractverlenging hoefde te rekenen. Het is echter geen geheim dat die gesprekken tot niets hebben geleid, aangezien de Duitser de overstap naar Aston Martin maakte.

Vettel kan zich de gesprekken met Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko herinneren. “Ik heb destijds natuurlijk de beslissing genomen om naar Aston Martin te gaan. Er was op dat moment geen discussie over een vertrek van Alex (Albon, red.).”

“Ik had een kort gesprek met Helmut en Christian, maar het kwam er nooit echt van”, vervolgt Vettel. “Een paar maanden later kan je wel kijken naar de ‘wat als’, maar ik ben blij met de keuze die ik heb gemaakt. We zijn niet zo competitief als gehoopt, maar ik ben tevreden over de vooruitgang die we als team hebben geboekt. Ik heb deze uitdaging geaccepteerd.”

Voorlopig heeft Vettel nog weinig plannen voor 2023, op het volgen van wat cursussen na. Er gaan tegelijkertijd geruchten dat de Duitser bij Red Bull zou terugkeren in een andere rol. Dat wil hij niet uitsluiten, maar iets concreets is er nog niet. “Ik overweeg op dit moment niets”, geeft Vettel aan. “De tijd zal het leren of er een dergelijk aanbod komt. Dan zal ik wel zien hoe ik me daarover voel. Nu wil ik vooral meer tijd doorbrengen met mijn gezin. We zullen het wel zien”, besluit de viervoudig wereldkampioen.