Na een operatie aan zijn hand kan Kevin Magnussen niet deelnemen aan de beroemde 24 Uur van Daytona. De Deen zou met vader Jan namens MDK Motorsports deelnemen in een Porsche 911 GT3 R, maar wordt vervangen door Jason Hart.

Magnussen stapte na zijn Formule 1-afscheid in 2020 over naar het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, waar hij samen met Renger van der Zande voor Ganassi reed. Door zijn onverwachte terugkeer in de Formule 1 in 2022 verloor hij dat zitje, maar hij wilde wel opnieuw deelnemen aan de 24 uur van Daytona, die elk jaar in januari plaatsvindt.

Het was de bedoeling dat Magnussen, samen met vader Jan, Mark Kvamme en Trenton Estep op 28 januari in de Porsche 911 GT3 R zou stappen namens MDK Motorsport, maar de Deen kreeg last van zijn pols en moest uiteindelijk onder het mes om een cyste te laten verwijderen.

Op sociale media laat Magnussen weten dat de operatie aan zijn hand goed is verlopen, maar dat de beroemde langeafstandsrace op de Daytona Road Course volgende week iets te vroeg komt. “De dokters hebben me geadviseerd om volgende week niet te rijden”, baalt de Deense Haas F1-coureur.

“De operatie is goed verlopen, maar ik moet zo veel mogelijk rusten om fit te zijn voordat we ons gaan voorbereiden op het Formule 1-seizoen”, vervolgt Magnussen. “Het is jammer. Ik keek uit naar deze fantastische race en naar een nieuwe kans om met mijn vader en MDK Motorsports te rijden. Ik wens het team een geweldig weekend in Daytona”, aldus de Deen.

Vorig jaar nam Magnussen deel aan de 24 uur van Daytona in de hoogste klasse. Hij reed toen ook namens Chip Ganassi Racing in de Cadillac in de Daytona Prototype International-klasse. Door problemen viel het team terug en kwam het als zesde in haar klasse over de streep.

Ook in 2021 reed Magnussen mee op Daytona, toen nog samen met Renger van der Zande en Scott Dixon. Het team knokte zich naar voren na een lekke band maar viel in de slotfase van de race terug – opnieuw door een lekke band.

Foto: Motorsport Images