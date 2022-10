Het raceseizoen houdt voor Kevin Magnussen na de Grand Prix van Abu Dhabi nog niet op. De Deen zal, samen met zijn vader Jan, in een GT3 deelnemen aan de Gulf 12-uursrace in Abu Dhabi.

Het wordt voor Kevin Magnussen, die dit jaar terugkeerde in de Formule 1, zijn debuut in de GT3’s. Het vader-zoon duo zal in het weekend van 11 december in de Ferrari 488 EVO GT3 stappen op het Yas Marina Circuit, waar dan een maand eerder de seizoenfinale van de Formule 1 heeft plaatsgevonden.

Magnussen heeft ervaring in de sportscars door zijn deelname aan het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, waar hij vorig jaar deelnam met de Daytona Prototypes. Vader Jan zal zijn zoon goed kunnen helpen bij zijn GT3-debuut, aangezien hij al eerder in een Honda NSX GT3 stapte.

Het is niet de eerste keer dat het vader-zoon duo Magnussen samen deelneemt aan een race. Vorig jaar eindigden ze 24ste in de beroemde 24 uur van Le Mans, toen zij in de LMP2-klasse reden.

“Ik kijk ernaar uit om te zien wat we samen kunnen bereiken”, zegt Kevin Magnussen. “Natuurlijk ben ik extreem dankbaar voor deze kans om weer met mijn vader te rijden. Hopelijk gaan we voor de zege.”