Magnussen over crash met Albon: ‘Hij verdiende geen straf’

Kevin Magnussen vindt dat Alexander Albon geen straf verdiende voor het veroorzaken van een incident in de eerste ronde van de Britse Grand Prix. De Deen vond het begrijpelijk dat Albon het probeerde. Teamgenoot Grosjean kreeg aan de andere kant de zwart-witte waarschuwingsvlag te zien tijdens de Britse Grand Prix voor zijn late acties, maar hij toont zich een voorstander van de ‘gele kaart’: “Het geeft een goed signaal af.”

Het ging al vroeg fout voor Magnussen, die met zijn flink beschadigde Haas in de grindbak stond in de laatste bocht. De Deen kreeg een tik van Albon, die aan de binnenkant dook van de Haas-coureur nadat deze een fout maakte en wijd ging. Albon werd door de stewards als schuldige aangewezen en kreeg een tijdstraf van vijf seconden.

“In bocht 17 had ik een momentje en daardoor had ik een slechte exit”, legt Magnussen uit. “Toen ik zijn neus zag, was het al te laat. Het is een krappe bocht. Ik denk niet dat hij de straf verdiende, ik snap dat hij een poging waagde”, aldus de Deen, die even later gevraagd wordt naar zijn beweegredenen om niet meer te knielen voor aanvang van de race. Magnussen is de enige coureur die zowel al gestaan als geknield heeft voor een GP. “Ik steun de beweging tegen racisme, maar ik wil geen politiek voeren. Maar ik herhaal, ik wil me inzetten in de strijd tegen racisme”, verklaart hij.

Grosjean voorstander van ‘gele kaart’

Zijn teamgenoot Romain Grosjean vermaakte zich tijdens de race. De Fransman bleef buiten terwijl de rest van het veld naar binnen ging voor de pitstop tijdens de tweede safetycarfase. Daardoor kon hij zich mengen in het gevecht met McLaren en Renault, al kwam dat ook op wat kritiek te staan van Sainz en Ricciardo.