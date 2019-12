Magnussen: ‘Problemen Haas werden al duidelijk bij GP van Bahrein’

Kevin Magnussen zegt dat de problemen bij Haas al duidelijk werden bij de Grand Prix van Bahrein. Volgens de Deen ontstond vanaf dat moment paniek binnen het team, dat de oorzaak niet wist te achterhalen.

Haas begon het seizoen nog goed met acht punten in de Grand Prix van Australië, maar gedurende het seizoen kende het team veel problemen. De Amerikaanse renstal experimenteerde regelmatig met andere voorvleugels en chassis maar dat mocht niet baten. Het team eindigde met 28 punten negende in het constructeurskampioenschap. Volgens Kevin Magnussen werden de problemen bij Haas al duidelijk bij Grand Prix van Bahrein, de tweede race van het seizoen.

”Het werd in Bahrein duidelijk dat we een probleem hadden, wat erg bizar was omdat de auto tijdens de wintertests en in de eerste race goed voelde”, zegt Magnussen tegen Crash.net. ”We zetten zelfs de zesde tijd neer in de kwalificatie, maar in de race stortte alles in. Vanaf dat moment was er ook wel wat paniek binnen het team. We konden de oorzaak van het probleem niet vinden”, aldus de Deen.

Aerodynamische problemen

Het team wees vaak naar de banden als de oorzaak van de problemen, maar volgens Magnussen lag het juist aan de aerodynamica. ”We gaven vooral de banden de schuld terwijl het volgens mij eigenlijk een simpeler probleem was, namelijk problemen met de aerodynamica. Het is een frustrerend probleem omdat we in de kwalificatie sterk waren, maar in de race waren we gewoon niet goed genoeg. Dat is erg frustrerend voor een coureur, want je moet je positie verdedigen terwijl je juist degene voor je wil aanvallen”, aldus Magnussen.

Ondanks het lastige seizoen denkt Magnussen dat het team genoeg motivatie heeft voor 2020. ”We zijn een jong team, dit was pas ons vierde seizoen. Vorig jaar eindigden we vijfde in het constructeurskampioenschap, dat is indrukwekkend. Ik denk niet dat veel teams dat in hun derde jaar wisten te bereiken. Daar moeten we vertrouwen uit putten en we moeten bouwen op de ervaring die we hebben opgedaan dit seizoen en sterker terugkomen”, aldus Magnussen.