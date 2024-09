Kevin Magnussen vindt het belachelijk dat hij vorige week door een schorsing de Grand Prix van Azerbeidzjan moest missen. De Deense coureur van Haas zei dat donderdag in Singapore bij zijn terugkeer in de paddock.

Magnussen moest in Bakoe zijn bolide afstaan aan Oliver Bearman. Die werd keurig tiende en scoorde dus een punt voor Haas. De Deense routinier zag dat vanaf de tv. “Ik was aan het sporten op zondag, met de tv aan. Dus ik heb delen van de race gezien. Verder was het vooral een mooi weekendje vrij, bonustijd met de familie.”

De schorsing van Magnussen voor één race volgde op een incident met Pierre Gasly in Monza, het kwam de Deen op 12 strafpunten te staan. Hij vindt het onterecht dat hij werd geschorst. “Ik hou van hard racen. De dingen waar we als coureurs op dit moment soms voor worden bestraft, zijn belachelijk.”

