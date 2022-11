Hij heeft er 140 raceweekenden in de Formule 1 op moeten wachten, maar in de knotsgekke kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië veroverde Kevin Magnussen in de Haas zijn eerste Formule 1-poleposition. Tot ongeloof van de Deen zelf: “Ik weet niet wat ik moet zeggen.”

Onder de wisselvallige omstandigheden was duidelijk dat elke ronde telde. Dat liet Magnussen ook merken in Q3, waar hij in zijn eerste ronde op de zachte band een tijd van 1:11.674 noteerde. Daar kon Max Verstappen op twee tienden na, na een verremming in bocht 8, niet aan tippen en met de toenemende regen waren de glimlachen bij Haas al groot.

Magnussen kon het op de boordradio niet geloven en wilde ook nog niet te vroeg juichen, al nam de regen alleen maar toe en met de vertraging door de rode vlag werd die eerste pole steeds zekerder. Een kans op een verbetering kwam er meer niet en zo pakte de Deen, vanuit de garage toekijkend hoe de klok doortikte, op verrassende wijze zijn allereerste Formule 1-poleposition.

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, beseft Magnussen amper wat er gebeurd is. “Het team heeft me op het juiste moment de baan opgestuurd, ik stond als eerste bij de pituitgang. We staan op pole! Dat is ongelofelijk. Dank aan Gene Haas, Günther (Steiner, teambaas, red.) en het team voor deze kans. Het is een geweldig avontuur geweest”, aldus de Deen, die vervolgens in zijn moedertaal de kans pakt om zijn familie de groeten te doen.

Magnussen had uiteraard niet verwacht dat hij vandaag voor de pole zou gaan, ‘niet eens in de buurt’, maar het gebeurde onder deze omstandigheden toch. “Het is ongelofelijk”, aldus Magnussen die tegen de tranen vecht. Hoe hij de sprintrace van 24 ronden gaat aanpakken? “Vol in de aanval”, zegt hij met een glimlach. “Laten we voor een leuk resultaat gaan.”