Toen Oscar Piastri moeder Nicole in de auto vertelde dat hij voor 2023 een contract had getekend bij McLaren, ontdekten ze direct ‘een probleempje’. De Australiër zou bij de Britse renstal landgenoot Daniel Ricciardo, een van de populairste coureurs, gaan aflossen. “Iedereen houdt van hem.”

Snds haar zoon in de Formule 1 rijdt, heeft Nicole Piastri er veel volgers op sociale media bijgekregen. De ‘moeder van’ becommentarieert op grappige en originele wijze de verrichtingen van haar racende kind. In de podcast The Red Flag doet ze uit de doeken hoe haar zoon Oscar in de auto het nieuws vertelde van het contract dat hij met McLaren had getekend en de gevolgen daarvan.

‘Feestjes’

“Het was een zaterdagavond en ik was zijn zussen en hun vrienden aan het Uberen naar verschillende feestjes”, legt Nicole Piastri uit. “Oscar facetimede. Geen idee hoe lang dat duurde. Toen het laatste kind uit de auto was gestapt, vroeg hij: ‘Mam, is iedereen nu uit de auto?’ Ik dacht dat hij iets heel ergs ging vertellen. Oscar zei: ‘Mam, misschien wil je even stoppen en de auto langs de kant zetten? Ik dacht: ‘Oh nee, wat gebeurt er?”

Ze is op het ergste voorbereid, maar al snel breekt de lach door als haar zoon vertelt dat hij net zijn eerste Formule 1-contract heeft getekend. “Ik had zoiets van: ‘Oh mijn God, dus welke kleur dragen we? Marineblauw en roze dus, omdat ik aan Alpine denk (waar Piastri in 2022 als testcoureur onder contract stond, red). ‘Hij zei: Nee, het is oranje’. Mijn hemel, McLaren. Dat was totaal nieuw voor mij, dat had ik niet zien aankomen. Geweldig, maar toen drong het tot me door wat dat betekende en had ik zoiets van: ‘Oh nee, wacht.”

Haar zoon begrijpt direct waarop ze doelt. Hij gaat zijn uiterst populaire landgenoot Daniel Ricciardo bij McLaren vervangen. “Ik zei: ‘Ik hou van Daniel’. Waarop Oscar antwoordde: ‘Ja, iedereen houdt van Daniel, dat wordt een probleem’. Oscar vertelde dat van alle Formule 1-coureurs ooit, Ricciardo de slechtste is om te vervangen.”

Tot dusverre slaagt Piastri daar vrij goed in…

