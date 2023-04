Nyck de Vries weet zich in zijn eerste seizoen als volwaardig Formule 1-coureur bij AlphaTauri geruggesteund door Guillaume Le Goff. De Fransman treedt op als zijn part-time manager. De andere helft van de tijd besteedt Le Goff aan Pierre Gasly, toevalligerwijs de voorganger van De Vries bij AlphaTauri. “Nyck eist meer van het team dan Pierre deed”, zegt Le Goff.

De Vries beleeft een moeizame start van het seizoen bij AlphaTauri. In de eerste drie raceweekends van het seizoen moest hij het afleggen tegen zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda, zowel in de kwalificaties als in de races. Toch zegt dat weinig, meent Le Goff. Volgens hem heeft De Vries inmiddels zijn draai gevonden en komen de resultaten vanzelf.

“Ik denk dat de mensen bij AlphaTauri en Red Bull verstandig genoeg zijn om te beseffen dat je iemand die de Formule 1 binnenkomt ook de tijd moet geven. Want ook al ben je 28 jaar en zeer ervaren, de Formule 1 is een wereld die je moet ontdekken en datzelfde geldt voor het rijden in een Formule 1-auto. Zaken als bandendegradatie moet je voelen. Dus de eerste vier, vijf races moet hij eerst dingen ervaren. Het was niet reëel om te verwachten dat hij Yuki vanaf het begin zou verslaan.”

“Ik heb ook de quotes van teambaas Franz Tost gelezen dat hij verwachtte dat Nyck vanaf de eerste kwalificatie van het seizoen zal leveren. Daarmee legde hij veel druk op Nyck, maar Franz is altijd zo, met alle coureurs. Ik verwacht een steile leercurve van Nyck. “

Le Goff constateert wel dat De Vries een andere manier van werken heeft dan zijn andere pupil, Pierre Gasly. “Pierre kwam heel jong in de Red Bull-familie, groeide er op en had bijna nooit iets anders gezien. Nyck daarentegen kwam binnen als iemand die al bij vijf, zes andere teams in de keuken heeft gekeken. Dat zie je terug. Nyck weet wat er gevraagd wordt. Jazeker, hij eist meer van het team dan Pierre deed. Ik kan me best voorstellen dat het team daaraan moest wennen. Die mensen zijn onervaren rookies gewend. Nyck is in die zin anders. Maar tot nu toe is het positief uitgepakt. De mensen worden graag uitgedaagd. Ook zij willen vooral vooruit. En ze begrijpen dat de houding en ervaring van Nyck de prestaties ten goede komt en dat het nodig is om uiteindelijk tot een snellere auto te komen.”

Make-or-break

Van een make-or-break seizoen voor Nyck de Vries, die een eenjarig contract heeft, wil Le Goff niets weten. “Als coureur in de Formule 1 moet je altijd presteren, los van de contractsituatie. Niemand kan achterover leunen. Nyck niet, Tsunoda niet, niemand niet. “Iedere coureur zit in hetzelfde schuitje, ook al heb je een doorlopend contract. Je hebt het vorig jaar gezien met Daniel Ricciardo bij McLaren, die uit zijn contract werd geduwd omdat hij niet presteerde. Als je niet presteert, kan het heel snel de verkeerde kant opgaan. Dat weet iedereen. Jezelf niet verstoppen, de uitdaging aangaan en realistisch zijn, dat is het credo. Als je weet wat er op het spel staat, weet je ook wat je doen staat: presteren!”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. In deze extra dikke Classic Special boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews over 100 jaar Grand Prix-racing. Met onder meer:

De allereerste overwinning van Ayrton Senna

Het Formule 1-avontuur van Jan Lammers

James Hunt: de laatste playboy racer

Reportage: bad boys in de Formule 1

Exclusief interview met Jacky Ickx

Foto’s: De mooiste liveries door de jaren heen

Reportage: De horrorcrash van Jackie Stewart

Eregalerij: de mooiste foto’s van de grootste kampioen

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."