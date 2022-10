Drie jaar, dat is hoe lang een coureur volgens de filosofie van AlphaTauri-teambaas Franz Tost nodig heeft om de Formule 1 écht te doorgronden. De keuze voor een wat oudere rookie in de 27-jarige Nyck de Vries, die al veel andere autosportervaring heeft, gaat voor Tost met een iets ander verwachtingspatroon gepaard.

“Ik verwacht dat de testtijd die hij gaat krijgen voorbereiding genoeg is, en hij gelijk vanaf de eerste race van 2023 competitief is”, windt Tost daar geen doekjes om. Tost heeft het dan over testtijd in de winter, want op ‘vrijdaguitjes’ tijdens trainingssessies dit jaar hoeft De Vries in principe niet te rekenen bij AlphaTauri. “Hij zit nu immers nog bij een ander team”, doelt Tost op De Vries’ reserverol bij Mercedes.

Tost hoopt wel De Vries in te kunnen zetten tijdens de Abu Dhabi-test na het seizoen, maar het is nog even aanzien of dat mogelijk gaat zijn. Tost kent overigens geen twijfel dat De Vries het goed gaat doen in de Formule 1. “Hij is namelijk zeer getalenteerd.”

De theorie van Tost, die doorgaans dus drie ‘leerjaren’ in de koningsklasse predikt, gaat overigens niet alleen over hoe snel een nieuwkomer is. Sterker nog: hij verwacht van zijn rookies dat ze weten hoe ze gas moeten geven. Volgens Tost zijn het meer de zaken eromheen – het werken met het team, omgaan met het feit dat je Formule 1-coureur bent en leren kennen van het wereldje – die tijd kosten.

Wat dat betreft stapt er met De Vries geen typische nieuwkomer in bij AlphaTauri. De coureur uit Sneek loopt al enkele jaren rond in de Formule 1-paddock en heeft genoeg teams leren kennen. Behalve bij Mercedes is hij ook reserve voor Williams en Aston Martin, heeft voor alle drie deze teams getest en voor Williams zelfs zijn debuut gemaakt. Tost weet ook: “Nyck is zeer professioneel.”

