Oscar Piastri hoeft zich (voorlopig) niet te schikken in een ondersteunende rol voor Lando Norris, in de titelstrijd de enige serieuze uitdager van Max Verstappen. Dat zit ook niet in zijn genen. “Je ziet de honger in zijn ogen”, meent Mark Webber, Piastri’s manager.

Als je niet beter zou weten, denk je dat hij een student is die naar de collegebanken gaat wanneer hij het rennerskwartier binnenwandelt. Voorkomend, vrolijke oogopslag en altijd vergezeld van de onafscheidelijke rugtas. Over de boordradio hoor je hem nooit vloeken, gespierde taal rolt bij interviews zelden uit zijn mond. Oscar Piastri (23) is volgens zijn manager Mark Webber nu eenmaal ‘wat gereserveerd’. Maar verre van saai, zo voegt hij er direct aan toe. “Oscar zit niet in de Formule 1 om de krantenkoppen te halen.”

In Hongarije won Piastri op zondagmiddag 21 juli 2024 zijn eerste Grand Prix in de Formule 1. En dat na slechts 35 races. McLaren besefte jaren geleden al dat de Australiër uitzonderlijk veel potentieel heeft, nadat hij in de opstapklassen drie kampioenschappen (Formule Renault Euro Cup, Formule 3 en Formule 2) op rij had gewonnen. Alpine onderkende dat trouwens ook: het had hem in 2022 onder contract als test- en reservecoureur. Maar toen de Franse renstal Piastri een jaar later promotie aanbood, vertrok hij na een hoop juridisch getouwtrek naar McLaren. Een keus die juist en bepalend lijkt te zijn (geweest) voor zijn toekomst.

“Oscar is extreem snel, volwassen en technisch goed onderlegd”, vindt Zak Brown, topman van McLaren. “Maar ook kalm”, voegt de Amerikaan eraan toe. “Oscar heeft alles wat je graag van een coureur wilt zien, maar niet altijd ziet. Zijn racevaardigheden en bandenmanagement zullen door ervaring alleen maar beter worden”, gelooft Brown. ”Oscar vertoont alle trekken van een toekomstig wereldkampioen.”

Volgens Mark Webber, die Piastri inmiddels al ruim vijf jaar begeleidt, was zijn landgenoot goed voorbereid op de taak die hem in de Formule 1 te wachten stond. “Het team is zo enorm vooruitgegaan. Voor Oscar is dit een geweldige ervaring, want hij weet dat je zeker in deze fase van je loopbaan niet altijd het juiste materiaal tot je beschikking hebt.”

Webber is trots op zijn enige klant. In 2018 werd hij door Piastri’s ouders benaderd met de vraag of hij hun zoon wilde begeleiden. “Anne (zijn vrouw, red) en ik hadden een ontmoeting in Melbourne. Wat ons direct aanstond was hoe oprecht deze familie is. Goeie mensen”, stelt Webber. “Zowel zijn vader als moeder. En dan heb je natuurlijk Oscar zelf. Je merkt direct hoe bedaard hij is, hoe goed hij in elkaar steekt. Gewoon een hele leuke vent, maar je ziet de honger in zijn ogen. Uiteindelijk hebben we besloten het te doen. Ik help Oscar vooral met het technische- en teamaspect, Anne doet veel werk op de achtergrond.”

Volgens Webber hebben zijn vrouw en hij voor Piastri een uitzondering gemaakt. De rol van manager ambieerde hij na zijn eigen Formule 1-loopbaan nooit. “We zijn weleens eerder benaderd coureurs te helpen”, bekent Webber. “Ook uit de Formule 1. We hebben dat altijd geweigerd. Maar met Oscar zei ons onderbuikgevoel dat het leuk zou zijn hem te helpen. Het zou gewoon stom zijn geweest zo’n talent niet bij te staan.” Lacht: “En het is natuurlijk leuk dat hij ook een Aussie is.”

Eentje die, net als Webber, wars is van het sterrendom en zelfgenoegzaamheid. Winnen zit zijn DNA. Zie de uitloopronde in Hongarije, na zijn eerste Grand Prix-zege in de Formule 1. Beheerst, beschaafd en bescheiden vierde hij zijn feestje. Geen fratsen of minutenlang gegil over de boordradio. Piastri wist dat de dag der dagen ook in de Formule 1 eens zou komen, het leek alsof hij erop was voorbereid. “Oscar is wat gereserveerd”, zegt Webber. “Maar hij is nog jong en weet heel goed wat hij wil. Hij kijkt niet vaak achterom.”

Piastri is, verzekert Webber, alleen bezig met zijn toekomstige voetafdruk. Hij wil zelf sneller dan soms mogelijk is. Dat vloekt met zijn ambities. “Het gaat bij hem om winnen, niet om sociale media of wat dan ook. Ik weet dat hij het niet leuk vindt dat ik dit zeg, maar we moeten hem de tijd geven om te kunnen groeien”, gelooft Webber. “Oscar is zeer volwassen voor zijn leeftijd, maar nog steeds jong. Hij zal op alle onderdelen sterker en sterker worden, we moeten alleen accepteren dat zoiets tijd kost. We kunnen niet op een fast forward-knop drukken en de teller even op 150 Grands Prix zetten. Dit is een project van de lange adem en er zullen onderweg hobbels opdoemen.”

Mark, ben je verrast dat alles zo voorspoedig gaat?

“Kijk, we weten allemaal dat hij getalenteerd is. Maar de snelheid waarmee dingen gaan…Wat denk ik belangrijk is geweest, was dat elke keer wanneer hij in het diepe werd gegooid in de opstapklassen, hij boven kwam drijven. Hij kon zwemmen. McLaren heeft Oscar in zijn debuutjaar enorm gesteund, iedereen van hoog tot laag gelooft in hem. Prachtig natuurlijk, maar je moet wel leveren. McLaren heeft twee goede coureurs in de auto nodig. Maar Oscar was klaar voor de sprong in het diepe en goed voorbereid.”

Is Oscar een betere coureur dan jij was?

Lacht: “Makkelijke vraag: absoluut, geen twijfel over mogelijk. Ik geloof niet dat ik op ook maar één onderdeel beter was dan Piastri. Niet één… En zeker niet op die leeftijd. Ik was in die fase van mijn leven nog lang niet zover.

Wat kun jij met al je ervaring toevoegen?

“De gebruikelijke, algemene dingen. We helpen hem waarmee we maar kunnen, doen alles om het hem het in zijn werk zo makkelijk mogelijk te maken. Dat is ook onze plicht. Kijk, McLaren is een team met veel ervaring, wij hebben veel ervaring. Oscar is de minst ervaren man in het hele team, wat zeg ik: de hele organisatie. Dus ja, we zijn er allemaal om hem te helpen. Hij vraagt trouwens nooit heel veel aan mij, zoekt dingen graag zelf uit. Natuurlijk hebben we discussies, maar ik betuttel hem nooit. Hij neemt de ruimte als hij die nodig heeft. En zo hoort het. We zijn, denk ik, een goede match.”

Twee rustige Australische jongens.

“Oscar heeft mensenkennis, het kost tijd om zijn vertrouwen te winnen. Is ook iemand die ferm met beide benen op de grond staat. Hij is alle puzzelstukjes aan het leggen voor wat er bij zijn werk komt kijken. Dat kost tijd en ervaring. Oscar is een behoorlijk uitgebalanceerd mens, denkt veel na over zijn werk. Hij zal uiteindelijk zijn eigen stijl en techniek ontwikkelen, dingen op zijn manier gaan doen en niet op Charles’ (Leclerc) of Max’ (Verstappen) manier. Over drie jaar zal hij een manier hebben gevonden die het beste bij hem past. En hij is slim en wijs genoeg de mogelijkheden te benutten die hij zal krijgen om het best te kunnen presteren. Nogmaals, het gaat om de lange adem.”

Vandaar ook de snelle contractverlenging vorig jaar tot eind 2026.

“McLaren weet wat ze aan Piastri hebben. Die verlenging was eigenlijk een formaliteit. Stabiliteit is in deze eerste fase van zijn carrière heel belangrijk. Hij voelt zich thuis in dit team, hij vindt Woking (uitvalsbasis van McLaren, red) geweldig. De mensen adoreren hem, van de marketingafdeling tot de aandeelhouders. Als je hem ziet is hij ook een leuke, koele gast. Maar als het vizier naar beneden gaat, wordt hij een totaal ander mens. Want vergis je niet: Oscar is extreem ambitieus.”

Dit verhaal werd eerder gepubliceerd in editie 13/14 van FORMULE 1 Magazine.

