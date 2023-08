Guillaume Le Goff, de Franse manager van Nyck de Vries, heeft laten weten dat de Nederlander in staat is om Daniel Ricciardo vanaf morgen te vervangen in Zandvoort. Ricciardo raakte vrijdag tijdens de tweede vrije training voor de Dutch GP bij een crash geblesseerd aan zijn hand en is voor nader onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis in Haarlem. “Nyck is beschikbaar om te in te vallen”, vertelt Le Goff desgevraagd.

Nyck de Vries maakte eerder dit seizoen zijn debuut als vaste F1-coureur bij AlphaTauri. Na negen races werd hij door de leiding van Red Bull en AlphaTauri aan de kant geschoven vanwege teleurstellende resultaten. Daniel Ricciardo werd opgeroepen als zijn vervanger. De Australiër maakte voor de zomerstop in Hongarije zijn rentree. Over de ernst van de blessure van Ricciardo is op dit moment nog niets bekend.

Keuze voor Lawson ligt meer voor de hand

De kans dat men bij Red Bull en AlphaTauri een beroep op Nyck de Vries zal doen, lijkt gezien de voorgeschiedenis en de verhoudingen overigens niet bijster groot. Een keuze voor talent Liam Lawson uit Nieuw-Zeeland, in Nederland aanwezig, ligt meer voor de hand.

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort met o.a. het complete tijdschema

De speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel , maar is ook online te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. In deze editie vind je alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, van mooie interviews tot achtergronden en nuttige informatie. Zoals:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!