De superlatieven zijn in Monza’s paddock niet van de lucht, er heerst zelfs enig ongeloof. Max Verstappens unieke prestatie, hij wint als eerste F1-coureur tien Grands Prix op rij, houdt de gemoederen lang bezig. “Dit is voor hem kennelijk een heel belangrijk record.”

Met een grote glimlach wandelt Helmut Marko na afloop van de podiumceremonie Red Bulls garage uit. “Doen we het gesprek in het Duits of Engels?”, vraagt de Oostenrijker. Vooruit, Engels. Het eerste dat Marko afgelopen vrijdag bij de trainingen was opgevallen, is dat Verstappen een beetje nerveus is. “Toch wat spanning”, gelooft Red Bulls topman. Iets dat hij zelden bespeurt bij zijn protegé. “Hoe zich dat uitte? Ik ken Max een beetje”, verklaart hij met een lichte grijns.

Volgens Marko is het record waar iedereen het al dagen over heeft, de oorzaak. “Kennelijk was dat voor Max toch heel belangrijk”, vermoedt Marko, die na afloop van een perfecte race rept. “Die tiende betekent veel voor Max. Ook voor mij, natuurlijk. Maar ik vind het belangrijker voor het team. En dit is nog niet het einde”, beweert de Oostenrijker. “Ik denk dat er nog meer records aankomen.”

Daarmee doelt hij in eerste instantie op nummer elf, over twee weken moeglijk in de straten van Singapore. Een race die Verstappen nog nooit heeft gewonnen. “Voor Max is het belangrijk die te winnen. En als dat lukt, geloof ik dat we alle races dit jaar kunnen winnen. Alleen een technisch probleem of een crash zou dat kunnen verhinderen.” Een voorkeur voor het titelfeest heeft Marko trouwens niet. “Daar denk ik nog niet aan. Als we maar een goed feestje kunnen vieren en een drankje kunnen drinken.”

Net als Marko is ook Jean Alesi, voormalig topcoureur van Ferrari en enkelvoudig GP-winnaar, sprakeloos van de unieke reeks die Verstappen heeft neergezet. “Tien op een rij”, lacht Alesi. “Twee races achter elkaar winnen is in de Formule 1 al moeilijk… Weet je, wat we nu zien is iets unieks. We hebben het niet alleen over de beste auto, maar ook over de beste coureur. Ik herinner me nog uit mijn tijd dat Williams zo dominant was dat ze na vijftien rondjes al auto’s lapten. En van dat soort dominantie is nu echt geen sprake, hè. De competitie is bijzonder sterk, iedereen zit dicht bij elkaar. Op één na dan: Max.”

Alesi heeft Verstappens historische race met bewondering gevolgd, vertelt hij. “Wat hij vandaag in Monza heeft laten zien was zeer bijzonder. Hij zat niet in een positie Sainz makkelijk te kunnen inhalen, want de topsnelheid van de Ferrari was hoog. Hij loerde wat, deelde wat speldenprikken uit… Zo forceerde hij Carlos uiteindelijk tot een fout en ging er vervolgens ook direct voorbij. Daar”, meent Alesi, “zag je ook het verschil tussen Max en Pérez, die veel meer tijd nodig de Ferrari’s in te halen. Maar weet je, dat heeft ook met vertrouwen te maken. Als je zoals Max veel vertrouwen hebt opgebouwd, heb je ook meer vertrouwen om in te halen.”

Waar het recordbrekende seizoen van Verstappen en Red Bull stopt? “Ik had gehoopt dat het hier zou zijn, want ik ben een Ferrari-fan”, lacht de Fransman. “Maar daarvoor is het te laat, Max mag van mij nu doorgaan tot het einde van het seizoen. Dit was Ferrari’s beste kans op een zege. Helaas is dat niet gelukt. Maar de pole zaterdag gaf al goede vibes, ook voor de fans. Ferrari heeft na de reorganisatie tijd nodig. Voor de Formule 1 zou het goed zijn als het weer voor titels kan vechten.”

Of dat in de nabije toekomst al het geval zal zijn, is zeer de vraag. Hoe belangrijk een goede piloot is, heeft de race in Monza volgens David Coulthard wel bewezen. De Schotse oud-F1-coureur en analist van Viaplay prijst het Italiaanse meesterwerk van Verstappen. “Dit was een gedisciplineerd gevecht om de leiding te veroveren”, meent Coulthard. “Max wist dat hij de snellere auto had, maar dan moet je het nog wel even doen. Deze race toonde zijn volwassenheid. Ja, hij heeft een goede auto, maar iedereen die nog twijfelt hoe goed Max Verstappen is… Hij heeft dit verdiend: binnenkort is hij een drievoudig wereldkampioen die de geschiedenisboeken van de Formule 1 heeft herschreven met tien achtereenvolgende overwinningen.”

“Ik had”, zo stelt Coulthard, “niet echt gedacht dat dit zou lukken. Twee keer op rij winnen is al moeilijk. En het is ook niet zo dat hij vijfenveertig seconden voorsprong of zo heeft op de rest. Max’ snelheid is oprecht. We zullen zien wat er in de resterende races gebeurt in dit kampioensjaar waarbij Red Bulls records breekt. We weten niet waar het eindigt, ze kunnen dit jaar alle races winnen. Waar ik ook van onder de indruk ben, is hoe gewoon en normaal Max blijft. Ik ken hem ook van buiten deze omgeving (Coulthard woont net als Verstappen in Monaco, red): hij staat ferm met beide voeten op de grond, hoewel je in zijn positie snel naast je schoenen kunt gaan lopen. Hij staat enorm in de schijnwerpers, veel mensen willen wat van hem. Maar Max wil alleen in de auto rijden, en dat begrijp ik wel.”

David, één ding: kan Verstappen zich nog verbeteren?

“Eerlijk? Nee. Ik heb geen idee waarin hij zich nog kan verbeteren. Max zit al op de top van zijn kunnen.”