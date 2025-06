Red Bull-topadviseur Helmut Marko begrijpt dat Max Verstappen het moest ontgelden tijdens de afgelopen GP van Spanje. De Nederlander leek doelbewust tegen de auto van Mercedes-rivaal George Russell aan te rijden – het leverde hem een tijdstraf van tien seconden op, waardoor hij terugviel naar de tiende plaats op de grid. Marko, die niets begreep van het hele incident, verklaarde dat ‘de hel was losgebarsten’ in Barcelona.

Helmut Marko werd maandagavond geïnterviewd door het Oostenrijkse Servus TV. Hij werd uiteraard gevraagd naar het ‘beslissende moment’ waarop Max Verstappen zijn race – volgens sommigen – verpestte. Na de herstart verloor hij, mede dankzij de harde banden onder zijn RB21, zijn derde plaats aan Charles Leclerc, waarna hij het met George Russell aan de stok kreeg. Het gevecht ontaardde in een gefrustreerde Verstappen, die bewust tegen zijn Britse rivaal aanreed.

“Op het rechte stuk zou ik zeggen dat Leclerc tegen de auto van Verstappen reed”, begon Marko. Voordat de Ferrari-coureur langszij kwam, raakte hij de Red Bull-bolide op het rechte stuk. “Toen kwam de situatie met Russell”, vervolgde hij. “Dan zie je weer dat Max de reglementen tot in detail kent. Hij zei meteen: ‘Hé, hij was de controle kwijt, en daarom moest ik wijd gaan.'” De Brit probeerde in te halen in bocht één, waarbij Verstappen buiten de baan werd geduwd.

‘Verstappen gaat het niet makkelijk krijgen’

Toch besloot Red Bull dat Verstappen zijn plek aan Russell moest geven, uit angst voor verdere sancties. Onnodig, zo maakte de FIA later bekend. “De interne discussie was dat het 50-50 was”, onthulde Marko. “Maar omdat we net de safety car hadden gehad, was de impact van een tijdstraf veel te groot. Dat woog natuurlijk mee. Maar Verstappen wilde de positie niet teruggeven”, verzuchtte Marko, “al deed hij dat uiteindelijk met tegenzin.” Dat ging niet zonder slag of stoot; in bocht vijf leek Verstappen bewust tegen Russell aan te rijden – het leverde hem een fikse tijdstraf en drie strafpunten op.

LEES OOK: Schorsing dreigt voor Verstappen, alle strafpunten op een rijtje

“Hij liet het gas los, dus we gingen er allemaal vanuit dat hij Russell erdoor liet”, zei de Red Bull-topman over het incident. “En toen gaf hij plotseling weer gas. Ik heb geen idee wat hij op dat moment dacht. En toen, zoals ze zeggen, brak de hel los. Er zijn in het verleden al problemen geweest”, wees Marko op eerdere incidenten tussen Verstappen en Russell. “Het was onnodig en er gingen veel punten verloren”, vervolgde hij onverminderd streng. “Maar door alle incidenten en verkeerde beslissingen die helaas plaatsvonden, namen de emoties de overhand.” Marko grapte tot slot: “Verstappen gaat het niet makkelijk krijgen.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.