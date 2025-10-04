Na zijn plotselinge vertrek uit het juniorprogramma van McLaren is Alex Dunne direct in verband gebracht met Red Bull. De 19-jarige Ier, bekend om zijn agressieve rijstijl en snelheid, werd in Singapore zelfs genoemd door Red Bull-adviseur Helmut Marko, die bevestigde dat er gesprekken plaatsvinden.

“Hij is snel, agressief en past daardoor goed binnen ons profiel bij Red Bull”, geeft Helmut Marko als reden voor de interesse in Dunne vanuit de renstal, tegenover Sky Deutschland. Tegelijkertijd merkte hij op dat Dunne “nog wel veel fouten maakt” — een herkenbaar leerproces voor jonge coureurs in de Formule 2. Dit seizoen heeft Dunne twee races gewonnen en leek hij ook tijdens de Belgische Feature Race te gaan zegevieren, maar verloor alsnog door een tijdstraf vanwege een onjuiste startprocedure. De afgelopen raceweekenden kende hij verschillende incidenten, waardoor zijn kansen in de titelstrijd inmiddels sterk zijn verminderd.

Toch blijft vanuit Red Bull de interesse in een eventuele samenwerking met Dunne. “Nu dat hij vrij is van zijn McLaren-contract, is hij zeker iemand met wie we gesprekken willen voeren”, bevestigt Marko. McLaren maakte deze week bekend het contract met de Formule 2-coureur te hebben beëindigd, al stond in de officiële bekendmaking geen expliciete reden voor het vertrek van Dunne bij de Britse renstal.

Lawson, Tsunoda en Lindblad

De timing van Dunne’s vertrek bij McLaren is wel opvallend, nu Red Bull zich voorbereidt op de rijdersbezetting voor 2026. Max Verstappen is de enige zekerheid binnen het hoofdteam, terwijl de toekomst van zowel Yuki Tsunoda als Liam Lawson nog onzeker is. Ook bij zusterteam Racing Bulls zijn meerdere opties mogelijk, waarbij Formule 2-coureur Arvid Lindblad nadrukkelijk op de radar staat. Dunne kan zich met de juiste ontwikkeling zomaar in dat plaatje rijden. Een plek binnen het Red Bull-juniorprogramma en nog een seizoen in de Formule 2 lijkt een logische eerste stap, maar zoals vaker bij Red Bull geldt: wie overtuigt, kan snel doorstromen.

