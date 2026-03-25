Oud-Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult dat hij nog altijd contact heeft met voormalig Red Bull-collega Adrian Newey. De Britse topontwerper is tegenwoordig teambaas bij Aston Martin; het team dat dit seizoen enorm worstelt om ook maar een Grand Prix uit te rijden. Ook Marko bevestigt dat het niet goed gaat met Newey bij de Britse renstal: ‘De problemen zullen ook niet zo gauw opgelost zijn’.

Adrian Newey is bezig met zijn eerste seizoen als teambaas van Aston Martin, maar dit verloopt tot nu toe allesbehalve vlekkeloos. Na maar weinig rondes te hebben gereden tijdens de testdagen in Barcelona en Bahrein, beleefde het Britse team drie uitvalbeurten in twee Grands Prix tijd. Alleen Lance Stroll kon officieel zijn race in Australië afmaken, maar wel met een achterstand van vijftien rondes op racewinnaar George Russell.

Een van de problemen is de hevige vibraties aan de AMR26, waardoor Alonso in China na 35 rondes ‘moeite had om mijn handen en voeten te voelen’. Newey waarschuwde zelfs voor ‘kans op schade aan de zenuwen’ door de trillingen. Geruchten over een vervangen van de voormalig Red Bull-ontwerper doen al de ronde, en Newey zou zelfs de zoektocht leiden.

‘Gaat niet goed bij Aston Martin’

Helmut Marko – voormalig adviseur bij Red Bull – sprak Newey te midden van de worstelingen bij Aston Martin. De Oostenrijker werkte jarenlang samen met de Britse ontwerper bij de Oostenrijkse renstal. “Ik heb contact met hem gehad”, vertelt Marko aan OE24. “Het gaat niet zo goed met hem (vanwege de Aston Martin-worstelingen, red.). Er zijn problemen met dit project die niet zo gauw zullen zijn opgelost.”

