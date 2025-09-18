Red Bull-adviseur Helmut Marko houdt Isack Hadjar nog even wat langer in onzekerheid. De Racing Bulls-coureur is de favoriet om in 2026 het stoeltje van de worstelende Yuki Tsunoda bij Red Bull over te nemen. Hoewel Hadjar zelf al verklaarde klaar te zijn om de teamgenoot van Max Verstappen te worden, bevestigt Marko dat Red Bull nog even de tijd neemt om definitief de knoop door te hakken.

Isack Hadjar verbaasde de hele paddock, onder wie zichzelf, met zijn podiumplaats in Zandvoort. De Franse rookie pakte een etmaal voor het hoofdevenement in de duinen al de beste kwalificatieplaats uit zijn carrière – een vierde startplek – en kwam vervolgens mede dankzij de uitvalbeurt van Lando Norris op het podium terecht. De Racing Bulls-coureur staat inmiddels ook in de top-tien van het coureurskampioenschap, tien plaatsen hoger dan Red Bull-coureur Yuki Tsunoda.

De geruchten over een eventuele Red Bull-promotie voor Hadjar doen daarom ook momenteel volop de ronde in de paddock. De Fransman vertelde zelf al tegen Canal+ klaar te zijn om in 2026 de teamgenoot van Max Verstappen te worden. “Of ik mezelf als teamgenoot van Max Verstappen zie? Natuurlijk. Het maakt me bang, maar het is ook een geweldig vooruitzicht”, zei Hadjar eerlijk.

Nog even geduld

Toch moet de Racing Bulls-coureur nog even wachten op het verlossende woord. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is het namelijk nog geen uitgemaakte zaak dat Hadjar volgend jaar naast Verstappen plaats mag nemen. “We nemen nog even de tijd met deze beslissing”, vertelt de Oostenrijker aan OE24. “We kijken eerst rustig de komende races en nemen dan een beslissing.” Tegenover het Duitse Sport.de geeft Marko een duidelijkere deadline: “Het einde van het jaar is voor ons de uiterste datum. We zouden liever al voor de GP Mexico een beslissing nemen. We willen zien hoe Yuki Tsunoda en Liam Lawson presteren, zodat we de juiste beslissingen voor volgend jaar kunnen nemen.”

Marko bevestigt wel dat Red Bull met Hadjar een ‘lopend contract van meerdere jaren’ heeft. “Dat is waarom we het nog een paar races willen aankijken”, vervolgt de topman. “Tot nu toe doet hij het erg goed. Zelfs toen hij in Monza startte vanuit de pitstraat, eindigde hij toch op een tiende plaats. Vanuit een mentaal perspectief kan hij het zeker aan om het op te nemen tegen Max.”

