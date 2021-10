Zelfs voor de door de wol geverfde Red Bull-adviseur Helmut Marko was de overwinning van Max Verstappen zondag in de Grand Prix van de Verenigde Staten zenuwslopend.

Helmut Marko is wel wat gewend. De oud-coureur is al jaren de man die Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz adviseert over Formule 1-zaken en gepokt en gemazeld in de sport. Maar zelfs de 78-jarige Marko slaakte zondag na de door Verstappen gewonnen race een zucht van opluchting. “Ongelofelijk hoe Max die banden tot aan de finish heeft gespaard”, zei hij tegen Speedweek. “We stonden allemaal te trillen. Het lijkt erop dat de Mercedes niet zo goed is met volle tanks. Daarom durfden we de undercut aan, zodat we in die fase op kop liggen. Anders zou het niet gelukt zijn.”

Direct na de start leek het even fout te gaan. Max Verstappen was de race vanaf pole begonnen, maar Lewis Hamilton haalde de Nederlander al in de eerste bocht in. Dat lag volgens Marko niet aan Verstappen. “Het was een fout in het drukpunt. Het was niet de schuld van Verstappen.” De situatie leidde er wel toe dat Red Bull besloot een veel agressievere bandenstrategie toe te passen. “De undercut werkte, maar in het middenstuk van de race waren we te langzaam. Toen hebben we onze situatie zorgvuldig afgewogen en zijn we eerder dan Hamilton binnengekomen”, analyseerde Marko.

Uitbundige vreugde bij Max Verstappen en Helmut Marko (Foto: BSR Agency)

Ook in het laatste deel van de race was Hamilton sneller, maar Verstappen wist hem op de streep uiteindelijk 1,333 seconden voor te blijven. De overwinning smaakte extra zoet omdat het Circuit of the Americas alom wordt gezien als een omloop waarop Mercedes het traditioneel goed doet. “Nu gaan we naar Mexico met twaalf punten voorsprong. Mexico en Brazilië zouden ons moeten liggen vanwege de hoogte.” De sleutel voor Red Bull-succes ligt in die twee Grands Prix, denkt Marko. “We moeten daar goed scoren, dan kunnen we misschien een beetje achterover leunen op de circuits in het Midden-Oosten. Daar zijn lange rechte stukken, dus ik ben er zeker van dat Mercedes daar ongelooflijk sterk zal zijn.”