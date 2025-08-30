Max Verstappen heeft met zijn derde startplaats op Zandvoort de zaterdag toch nog goed kunnen afsluiten. Voorafgaand aan de kwalificatie was het nog maar de vraag of de thuisheld de top-vijf zou halen, maar uiteindelijk hoefde Verstappen alleen de McLaren-coureurs voor zich te dulden. Adviseur Helmut Marko is in zijn nopjes: ‘Max heeft geweldig werk geleverd’.

Terwijl het voorafgaand aan de kwalificatie nog de vraag was of Max Verstappen de top-vijf in kon rijden, maakte de coureur het Oranjefeestje alsnog compleet met een plek in de top-drie. De Nederlander moest alleen bijna drie tienden toegeven op de McLaren-coureurs. Red Bull-adviseur Helmut Marko kan zijn geluk in ieder geval niet op.

“Onze ingenieurs hebben geweldig werk geleverd, net als Max”, vertelt Marko aan Sky Deutschland. “Vanmorgen hadden we nog een achterstand van acht tienden, en nu verloren we alleen tijd in de eerste sector.” Verstappen was tijdens de laatste vrije training nog een ruime negen tienden langzamer dan eerste plaats Lando Norris. “Voor ons is het een positieve verrassing. Het is wel zenuwslopend dat je tot de kwalificatie moet wachten voordat de auto eindelijk goed werkt.”

‘Misschien kan Max in de race verrassen’

Verstappens onverwachte startplek in de top-drie geeft Marko meteen hoop op een mooi raceresultaat een etmaal later. “Ik geloof dat de wijzigingen die wij hebben aangebracht aan de RB21 ook in de race zullen werken”, vervolgt de Oostenrijker. “Max weet hoe en waar hij snel kan rijden. Daarnaast waren we op de gebruikte banden gelijkwaardig aan McLaren. Misschien kan Max toch verrassen.”

