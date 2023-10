Sergio Pérez kan zijn tranen amper bedwingen, als hij beseft dat zijn auto na de crash in de openingsronde met Charles Leclerc onherstelbaar is beschadigd. Zijn snode plannen zijn gestrand in bocht 1, na nog geen kilometer racen.

De hoop van een hele, Formule 1-maffe natie rust zondagmiddag op de schouders van Sergio Pérez. Zoals vader Antonio zaterdag zei: ‘Vergeet alles, win deze voor Mexico’. En dat is precies wat zijn zoon voor ogen heeft. Een bliksemstart vanaf de vijfde plek zal zijn leven heel wat makkelijker maken, weet hij. “Checo had ook een superstart”, stelt Red Bulls topman Helmut Marko. “Sainz (vanaf P4, red) een minder goede.”

In het kielzog van Verstappen slipstreamt Pérez naar voren, waar hij Charles Leclerc ook wil verschalken. Maar de Monegask houdt de poot stijf, waardoor de Mexicaan de lucht ingaat. “Ik kon geen kant op”, verklaart Leclerc. “Checo zat iets voor Leclerc als je al van schuld zou moeten spreken. Maar het was gewoon een race-incident”, vult Marko aan. “Kan gebeuren.”

“Tot de kwalificatie”, zo vervolgt de Oostenrijker, “had Checo dit weekend alles goed gedaan. Hij moest er bij de start gewoon voor gaan. We nemen hem helemaal niets kwalijk, het was gewoon jammer dat ze elkaar net op dat punt tegenkwamen. Omdat de auto de lucht in vloog, raakte hij dusdanig beschadigd dat -ie niet verder kon. Voor Checo is het natuurlijk zwaar, hij ligt nu op de grond. Vervelend is ook dat hij in het wereldkampioenschap 19 punten heeft verloren op Hamilton. Hij zal een of twee races voor hem moeten finishen om de tweede plaats vast te houden.”

Volgens Marko heeft de uitvalbeurt geen enkele consequenties voor de Mexicaan met het oog op zijn stoeltje voor volgend jaar. Sterker nog, hij herhaalt dat Pérez in 2024 teamgenoot van Verstappen zal blijven. “We hebben een contract met hem. Alles voor volgend jaar is duidelijk”, verduidelijkt Marko.