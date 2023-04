Helmut Marko betitelde de Australische GP als een knettergekke race. “Waanzinnig”, vond Red Bulls topman. Na alle hectiek werd zijn protegé, Max Verstappen, voor 131.114 toeschouwers in Melbourne als winnaar afgevlagd. “Max heeft het super gedaan.”

Nee, de apotheose had van hem wel anders gemogen. Volgens Marko zou het niet meer dan normaal zijn geweest om de race na de laatste rode vlag niet meer te herstarten. Drie rode vlaggen, het was in zijn optiek een beetje teveel. “Wat er nu allemaal is gebeurd, was niet nodig”, stelde Marko. Uiteindelijk had het geen invloed op de uitslag. Dagwinnaar werd Max Verstappen. “Hij heeft het supergoed gedaan. In het begin was wat teruggehouden, niet te agressief. Hij hield wat afstand en sloeg op het juiste moment toe”, aldus de Oostenrijker.

Nadat de wereldkampioen Lewis Hamilton te grazen had genomen en het veld weer aanvoerde na een mislukte start, maakte Marko zich niet al teveel zorgen meer. “Max heeft de race soeverein gecontroleerd, maakte geen fouten. Maar dat zijn we inmiddels van hem gewend. Als hij op kop ligt, dan weet je dat het goed komt.”

Verstappen won in Melbourne zijn 37e race voor Red Bull, waarmee hij het aantal van Sebastian Vettel bij de stierenstal evenaarde. Dat er nog veel meer in het vat zit, daar twijfelt Marko niet aan. “Max is op dit moment absoluut de beste coureur. Dat we zo’n lang contract met hem hebben afgesloten is een van de beste beslissingen geweest. Voor het team is die stabiliteit heel belangrijk en Max heeft nu ook zekerheid.”