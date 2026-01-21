Oud-Red Bull-adviseur Helmut Marko is verrast door de uitspraken van Sergio Pérez. De Mexicaan blikte recentelijk terug op zijn tijd bij Red Bull, en concludeerde dat alles wat hij presteerde een ‘probleem’ was voor de Oostenrijkers. Marko wil echter de tegenwoordige Cadillac-coureur eraan herinneren dat hij bij Red Bull aan de slag mocht op het moment dat hij geen Formule 1-contract meer had: ‘Checo heeft zijn carrière bij ons gemaakt’.

Sergio Pérez staat dit jaar weer op de grid als coureur voor het team van Cadillac. Voorafgaand aan zijn debuut bij de Amerikaanse renstal blikte de Mexicaan echter terug op zijn tijd bij zijn vorige werkgever: Red Bull. In de Spaanstalige CRACKS-podcast deed Pérez een boekje open over hoe zijn prestaties voor spanningen zorgden binnen het team. “Bij Red Bull was alles een probleem. Als ik sneller was dan Max, was dat een probleem. Maar als ik langzamer was dan Max, was het óók een probleem. Dus alles was een probleem”, stelde de coureur.

Marko reageert

Inmiddels oud-Red Bull-adviseur Helmut Marko hoorde de uitspraken van Pérez ook. Voor de Oostenrijker kwamen de uitingen van de Mexicaan onverwacht. “Het is enigszins verrassend, want we mogen niet vergeten dat Checo Pérez geen contract had”, vertelt Marko tegenover ORF. “Hij werd ontslagen bij het raceteam dat hij praktisch in leven heeft gehouden”, verwijst de Oostenrijker naar Racing Point. Eind 2020 werd Pérez daar vervangen door Sebastian Vettel, en ging het team verder als Aston Martin.

Volgens Marko beleefde Pérez echter het meeste succes in zijn tijd als Red Bull-coureur. “Ik weet niet precies hoeveel Grand Prix-races hij heeft gewonnen, maar vooral in 2022 was hij een tijdje in de race voor het wereldkampioenschap”, vervolgt de voormalig adviseur. “Dat hij uiteindelijk niet beter presteerde, had verschillende redenen, maar over het algemeen denk ik dat Checo zijn carrière bij ons heeft gemaakt”.

