De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië doet de alarmbellen weer iets luider rinkelen bij Red Bull Racing. Dat Max Verstappen niet verder kwam dan P7 baart Dr. Helmut Marko naar eigen zeggen zorgen. “We staan voor een raadsel.”

Marko slaat alarm, want volgens hem “klopt er iets niet”. Dat zei de Oostenrijker naderhand tegenover Sky Deutschland. Hij baseert zich daarmee op bijvoorbeeld het verschil tussen Q3 en Q2 en ook het onderlinge verschil tussen Verstappen en Pérez. “Die staat op minder dan een tiende van Max, normaliter is dat drie of vier tienden van een seconde.”

Waar het aan ligt? Dat moet Red Bull met spoed proberen te ontdekken. Volgens Marko is er tijdens de kwalificatie aan de auto niet veel gesleuteld. “Eerst stonden we vlak achter Hamilton, opeens werkte daarna niets meer.”

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!