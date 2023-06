Helmut Marko heeft duidelijk gemaakt dat Sergio Pérez niet hoeft te vrezen voor een vroegtijdig ontslag. De Red Bull-adviseur verklaart dat Pérez gewoon bij het team mag blijven zolang zijn contract nog loopt. De Mexicaan moet echter wel blijven presteren waar dat nodig is.

Pérez had een sterke start van het seizoen, maar de afgelopen paar races heeft de Mexicaan kostbare punten laten liggen. In Monaco eindigde hij na een fout in de kwalificatie buiten de punten en in Spanje wist hij zijn opmars door het veld niet om te zetten in een podiumplek. De Mexicaan begon het seizoen met de ambitie om kampioen te worden, maar met een achterstand van 53 punten op Max Verstappen begint dat toch wat onwaarschijnlijk te lijken.

Toch hoeft Pérez niet te vrezen voor zijn positie binnen het team. Tegen F1-Insider maakt Marko duidelijk dat Pérez gewoon de termijn van zijn contract af mag maken. Geruchten over een vroegtijdig vertrek doet hij dan ook stellig van de hand. “Dat is allemaal onzin. Sergio’s plaats heeft nooit ter discussie gestaan en dat gaat ook niet gebeuren. Hij is een belangrijk element in het bereiken van onze doelstellingen voor dit jaar. We willen als eerste en tweede eindigen in het coureurskampioenschap en zo snel mogelijk wereldkampioen bij de constructeurs worden.”

Dat betekent niet dat Marko niet kritisch is na de teleurstellende races. “Na zijn matige optredens in Miami en Monaco heb ik Sergio eraan herinnerd dat hij zich op zijn taak moet focussen. Hij maakte daar geen gebruik van de kansen die hem werden geboden. Met Max heeft hij in het team een tegenstander die heel moeilijk te verslaan is. Dat geldt niet alleen voor hem, maar op dit moment voor alle coureurs op de grid. Hij moet zich daarom op zichzelf concentreren en niet wanhopig proberen om Max te verslaan. En hij moet er staan als het niet optimaal loopt voor Max. Sergio’s goede race na de mislukte kwalificatie in Barcelona was weer een eerste stap in de goede richting.”