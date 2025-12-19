Helmut Marko zwaaide na meer dan twintig jaar trouwe dienst bij Red Bull in december de renstal vaarwel. De adviseur zag in zijn tijd veel getalenteerde coureurs de revue passeren, maar alleen Sebastian Vettel en Max Verstappen wonnen meerdere wereldtitels in dienst van de Oostenrijkse renstal. Marko vergelijkt de twee coureurs nu met elkaar: ‘Max vertrouwde aanvankelijk meer op zijn natuurlijke instinct’.

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko stond aan de wieg van de Formule 1-carrière van zowel Sebastian Vettel als Max Verstappen. De twee coureurs werden vervolgens – met ieder vier wereldtitels op zijn naam – de meest succesvolle coureurs voor Red Bull tot nu toe. Marko heeft inmiddels zijn adviseurspet aan de wilgen gehangen, maar blikt nog één keer terug op de begindagen van beide wereldkampioenen.

Volgens de Oostenrijker benaderden Vettel en Verstappen initieel een race op een hele andere manier. “Vettel benaderde alles meer analytisch en bracht uren en uren door met de ingenieurs om het laatste beetje prestatie uit de auto te halen”, verklapt Marko tegenover het Duitse Merkur. “Max vertrouwde aanvankelijk meer op zijn natuurlijke instinct, maar hij is inmiddels uitgegroeid tot een coureur die precies weet wat hij wil en ook een team kan leiden.”

Zeldzame Verstappen

De oud-Red Bull-topman omschreef eerder al de band met Verstappen als ‘de meest innige die ik ooit met een coureur heb gehad’, en herhaalt nu zijn woorden. “Verstappen is bijzonder. Supersnel, enorm getalenteerd en extreem gefocust”, prijst Marko de coureur. “Ik heb nog nooit zo’n hechte band met een andere coureur gehad. Hij heeft standvastige waarden die ik alleen zou toeschrijven aan mensen met een goed karakter. Deze combinatie is uiterst zeldzaam.”

