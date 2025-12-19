Max Verstappen springt in de bres voor oud-teamgenoot Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander erfde vorig jaar het Red Bull-stoeltje van de ontslagen Sergio Pérez. Zijn promotie was enigszins controversieel, aangezien Yuki Tsunoda over aanzienlijk meer Formule 1-ervaring beschikte. Na slechts twee Grands Prix werd Lawson echter alsnog vervangen door Tsunoda; die rijderswissel kwam volgens Verstappen veel te vroeg.

Tijdens zijn eindejaarsinterview met Viaplay werd Max Verstappen gevraagd naar het ontslag van Liam Lawson. Na een ellenlang seizoen zou je bijna vergeten dat de 23-jarige coureur het jaar begon bij het hoofdteam. Door twee puntloze finishes in Melbourne en Shanghai werd hij echter al snel geslachtofferd ten faveure van Yuki Tsunoda. “Twee races naast één teamgenoot, daar was ik het op dat moment niet mee eens”, aldus Verstappen. “Uiteindelijk verpest je daarmee iemands kansen bij een topteam.”

‘Twee races was veel te vroeg’

Lawson keerde terug naar zusterteam Racing Bulls, waar hij naast rookie Isack Hadjar terechtkwam. “Ik denk dat Lawson zich goed heeft hersteld”, oordeelde Verstappen. “Hij had ook kunnen denken: ‘Laat maar, de lol is er wel vanaf.’ Twee races is in ieder geval veel te vroeg om een oordeel te vellen.” Op de lange termijn heeft het ontslag bij Red Bull Lawson mogelijk goed gedaan. Yuki Tsunoda verbleekte gedurende tweeëntwintig Grands Prix eveneens naast Verstappen en is zijn Formule 1-stoeltje inmiddels kwijt.

LEES OOK: Max Verstappen onthult nieuw startnummer: ‘Altijd mijn favoriet geweest’

Het gebrek aan resultaten bij Tsunoda riep opnieuw vragen op over de afstelling van de Red Bull. Boze tongen beweerden dat de auto van Verstappen scherper staat afgesteld. “Ze (teamgenoten, red.) proberen mijn set-up wel te gebruiken”, gaf Verstappen aan. “Maar uiteindelijk heeft elke coureur zijn eigen rijstijl. Op een gegeven moment groei je natuurlijk wel naar elkaar toe, vooral in de tweede helft van het seizoen. We reden vaak volgens dezelfde filosofie, maar ik had iets meer onderstuur dan Yuki.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)