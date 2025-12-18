Max Verstappen zal volgend jaar startnummer 3 voeren op zijn Red Bull-auto. Dat bevestigde de Nederlander tijdens zijn eindejaarsinterview met Viaplay. De afgelopen drie jaar racete hij met nummer 1, maar die eer is nu voorbehouden aan kersvers wereldkampioen Lando Norris. Verstappen reed eerder met nummer 33, maar door het pensioen van oud-teamgenoot Daniel Ricciardo is het hem nu toegestaan om één 3 te laten vallen.

Tussen 2015 en 2021 reed Max Verstappen met startnummer 33 op zijn auto. Eigenlijk had hij liever nummer 3 gevoerd, maar dat startnummer was destijds in gebruik door Ricciardo. Met diens goedkeuring – de Australiër nam vorig jaar afscheid van de Formule 1 – mag Verstappen zijn ‘favoriete’ nummer nu alsnog gebruiken. “Het wordt niet nummer 33”, vertelde de Red Bull-coureur. “Mijn favoriete nummer is altijd 3 geweest, afgezien van nummer 1”, lachte hij. “We mogen nu wisselen, dus wordt het nummer 3.”

Startnummer-stress

“33 was altijd prima, maar ik vind één enkele 3 mooier dan twee drieën”, lichtte Verstappen toe. “Ik heb altijd gezegd dat het stond voor dubbel geluk, maar ik heb inmiddels al genoeg geluk gehad in de Formule 1.” Eerder speelde Max Verstappen zelfs met het idee om een schunnig startnummer te kiezen; bij zijn Formule 1-debuut twijfelde hij al over nummer 69. “Iedere keer als ik dat in een interview zeg, kijkt Kelly (Piquet, red.) me aan van: ‘Wat zeg jij nou?'”, lachte Verstappen tot slot.

Startnummer 1 is ieder jaar gereserveerd voor de regerend wereldkampioen. Zo racete Verstappen, die in 2021 zijn eerste titel won, de afgelopen drie seizoenen met nummer 1 op zijn Red Bull-bolide. Lando Norris heeft hij al bevestigd dat hij volgend jaar nummer 1 zal voeren. “Zo’n kans krijg je misschien maar één keer”, verklaarde hij na afloop van de GP van Abu Dhabi. Overigens is het niet verplicht om nummer 1 te gebruiken; zo koos Lewis Hamilton tijdens zijn kampioensjaren steevast voor 44, het nummer dat hij al sinds zijn karttijd draagt.

