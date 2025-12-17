De Max Verstappen-fanshop in Swalmen moet volgend jaar definitief haar deuren sluiten. Internationaal sportmerk Fanatics neemt vanaf 1 januari volledig de verkoop van de merchandise van de viervoudig wereldkampioen over. Daarmee komt er een einde aan de fysieke winkel. Volgens manager Raymond Vermeulen kunnen fans nog tot 1 maart in Swalmen terecht voor hun favoriete Max Verstappen-items.

De winkel in Swalmen groeide in de loop der jaren uit tot een bijzondere plek voor fans van Max Verstappen. Vermeulen begrijpt dan ook dat het besluit hard aankomt bij de achterban. “Het is een soort bedevaartsoord geworden voor de supporters”, verklaarde hij tegenover De Limburger. De fanshop geldt tevens als een klein museum met indrukwekkende Verstappen-memorabilia. Zo kunnen bezoekers zich vergapen aan onder meer een Formule 1-auto, een Formule 3-auto en diverse persoonlijke items zoals helmen en racehandschoenen. Blikvanger is de Red Bull RB12, de auto waarmee Verstappen in 2016 in Barcelona zijn eerste Grand Prix won.

De winkel ging open op 17 januari 2017, acht maanden nadat Verstappen zijn eerste Formule 1-zege had geboekt. Zeker na zijn eerste wereldtitel in 2021 nam de populariteit een vlucht. Max Verstappen-fans kwamen uit alle windstreken naar Swalmen om zich te vergapen aan de displays en merchandise in te kopen. Volgens Vermeulen is de sluiting in goed overleg met winkeleigenaar Roger Hermans besloten. “Hij gaat nu van zijn pensioen genieten, maar blijft bij ons als merchandiseadviseur. We gaan op goede voet uit elkaar.”

De keuze voor Fanatics past volgens het management bij de volgende stap in de professionalisering van Verstappens merk. “Ze hebben een wereldwijd bereik. Dat is de schaalvergroting waar wij naar streven”, aldus Vermeulen. Online verandert er weinig, zo benadrukte Niels Hendrix, woordvoerder van Verstappen.com. “De afhandeling verloopt alleen via het platform van Fanatics”, vulde hij aan. “In principe verandert er dus niets voor klanten van Verstappen.com.”

