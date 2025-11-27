Red Bull-topman Helmut Marko zag de promotie van oud-Red Bull-ontwerper Adrian Newey niet aankomen. De Brit mag vanaf 2026 aan de slag als teambaas bij Aston Martin, nadat hij eerder jarenlang in dienst was van Red Bull als ontwerper. Volgens Marko is het nog afwachten hoe goed Newey het er bij Aston Martin vanaf gaat brengen: ‘Dit is zeker niet zijn sterkste punt’.

Topontwerper Adrian Newey was tussen 2006 en 2024 bijna twee decennia lang in dienst van Red Bull. Zo zat de Brit achter onder meer de dominante RB19, waarin Max Verstappen en toenmalig Red Bull-coureur Sergio Pérez maar liefst 21 keer de overwinning konden pakken in 2023. De Nederlander was daarbij verantwoordelijk voor negentien zeges.

In 2025 begon Newey echter aan een nieuwe uitdaging, door aan de slag te gaan als ontwerper bij Aston Martin. Daar bleef het echter niet bij voor de Brit. Op woensdag werd Newey namelijk door Aston Martin gepresteerd als de nieuwe teambaas voor 2026. Red Bull-adviseur Helmut Marko – die vele jaren met Newey heeft samengewerkt bij de Oostenrijkse renstal – zag het nieuws niet aankomen.

‘Niet zijn sterkste punt’

“Dat heeft me echt verrast”, vertelt de Oostenrijker tegenover Kleine Zeitung. Marko zet ook gelijk zijn vraagtekens bij het besluit van Aston Martin om Newey te promoveren. “We moeten eerst eens afwachten hoe dat er in de praktijk uit zal zien. Dit is zeker niet zijn sterkste punt. Zijn grote kracht ligt in het ontwerpen, het afstellen van de auto en kwaliteit leveren in de productie en ontwikkeling van een auto. Daarom heeft het me nu echt verrast dat het hij voor de rol van teambaas is gekozen.”

