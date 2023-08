Helmut Marko en Christian Horner twijfelen nog altijd aan de positie van Sergio Pérez bij Red Bull, zo lijkt het. Beiden lieten zich in de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort cryptisch uit over het perspectief van de Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen. Het contract van Pérez loopt nog tot en met 2024.

Red Bulls motorsportadviseur Marko liet na afloop van de twee vrije trainingen op vrijdag nadrukkelijk doorschemeren dat de positie van Pérez ook voor volgend seizoen – ondanks de contractsituatie – geen uitgemaakte zaak is. “De situatie is helder. Pérez moet presteren. Dat houdt in dat hij zijn kwalificaties moet verbeteren. Voor dit jaar is alles duidelijk. Voor volgend seizoen gaan we het nog zien”, aldus Marko, de man die eerder Nyck de Vries bij AlphaTauri de deur wees ten faveure van Daniel Ricciardo,

De 80-jarige topman van Red Bull had in de zomerstop nog een dinertje met Ricciardo in zijn woonplaats Graz. Van de Australiër is bekend dat hij een rentree bij Red Bull ambieert. “In de Formule 1 is niets 100 procent zeker. Dat bestaat niet. Er zijn altijd wel prestatiegerelateerde zaken waarover gesproken wordt. We zien het wel en praten in Zandvoort verder, daar weten we weer meer”, zo stelde Marko in de aanloop naar de Dutch GP tegen het Oostenrijkse Kleine Zeitung.

Horner: ‘Goed om enkele opties te hebben’

Teambaas Christian Horner gaf in Zandvoort aan dat Pérez volgend jaar nog gewoon bij Red Bull rijdt, maar liet duidelijk blijken dat een verlenging geen vanzelfsprekendheid is.

“Ik denk dat het goed is om voor 2025 enkele opties te hebben. Max heeft een contract tot 2028. Checo heeft een contract tot volgend jaar. Als Checo presteert, dan behouden we Checo. Als hij dat niet doet, om welke reden dan ook, dan zijn we niet beperkt tot de AlphaTauri-rijders om uit te kiezen. Er zijn ongelooflijk veel rijders in de paddock die maar al te graag in de Red Bull willen rijden.”

Lees hier alles over de Dutch GP op Zandvoort met o.a. het complete tijdschema