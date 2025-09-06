Helmut Marko liet er geen twijfel over bestaan na de trainingen op vrijdag in Italië: Er is hoop. “We zijn zeer tevreden”, vertelde de Oostenrijker tegenover Sky Duitsland – een opmerkelijke toon ten opzichte van vorig jaar, toen Max Verstappen zijn RB20 omschreef als ‘een onbestuurbare nachtmerrie.’

De negatieve stemming van vorig jaar lijkt plaats gemaakt te hebben voor optimisme bij Red Bull. Tijdens de langere runs was de RB21 sterk en constant. Dit geeft vertrouwen voor de race. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko valt er nog winst te halen over één ronde. Max Verstappen sloot de tweede vrije training af met de zesde tijd, op twee tienden afstand van de snelste man van de dag, Lando Norris. Verstappen zat echter dicht bij de McLaren van Oscar Piastri, die slechts 0,018 seconde sneller was. Het gat naar McLaren is dus klein – minder dan twee tienden. Zowel Red Bull, McLaren als Ferrari lijken erg aan elkaar gewaagd, maar Marko waarschuwt dat McLaren mogelijk nog niet alles heeft laten zien: “Als McLaren ons nu niet zand in de ogen strooit, wordt het ontzettend spannend.”

Marko ziet duidelijk dat Red Bull weet waar de verbeterpunten liggen en heeft vertrouwen in het vermogen van het team om snel te reageren waar nodig. Voor hem is het vooral cruciaal dat Max Verstappen op zaterdag een foutloze kwalificatie rijdt en dat het team strategisch scherp is in Q3. Zo kan het team het maximale uit de auto halen en zich optimaal voorbereiden op de race.

