‘Marlboro man’ John Hogan overleden: een grootheid in de F1-sponsorwereld

John Hogan, de man die in grote mate verantwoordelijk is voor sigarettenmerk Marlboro’s decennialange betrokkenheid bij de Formule 1 en bredere autosport, is afgelopen zondag overleden aan de gevolgen van corona.

De in Australië geboren Hogan was in de jaren zeventig een drijvende kracht achter Marlboro’s Formule 1-sponsoring én degene die ervoor zorgde dat Ron Dennis eind jaren zeventig een hoofdrol kreeg bij McLaren na de fusie met Dennis’ Project Four Formule 2-team. De successen stapelden zich daarna al vlot verder op voor de in Marlboro-kleuren gestoken McLaren-formatie.

Los van de jarenlange associatie met McLaren, ondersteunde Marlboro ook teams in andere raceklassen, talloze jonge coureurs en competities om jong autosporttalent te vinden. Vanaf medio jaren tachtig begon Marlboro ook een sponsorrelatie met Ferrari, die in tegenstelling tot die met McLaren – waarmee het na 1996 brak – tot vandaag de dag doorloopt door de sponsoring door moederbedrijf Philip Morris.

Hogan wordt nog altijd als een grootheid binnen de sponsorwereld en de Formule 1 gezien. De sport zelf omschrijft Hogan in een reactie op zijn overlijden als ‘een briljante man die een onuitwisbare indruk op onze sport heeft gemaakt’. Voormalig Cosworth-baas Mark Gallagher stelt zelfs dat het sponsorprogramma van Marlboro absoluut toonaangevend was.

Following the sad news of his passing, the plaudits for John Hogan are well deserved. I’d go as far as to say that Marlboro’s sports marketing has never been surpassed; the tools may have changed but the strategy & its implementation were stunning #F1 pic.twitter.com/BRkinEQcB0 — Mark Gallagher (@_markgallagher) January 3, 2021