Oud-coureur en Formule 1-commentator Martin Brundle gelooft dat legendarische kampioenen als Ayrton Senna en Michael Schumacher zouden hebben genoten van de nieuwe F1-reglementen. De Formule 1 staat in 2026 aan de vooravond van een nieuw tijdperk, met auto’s die weliswaar kleiner en lichter worden, maar tegelijkertijd gebruikmaken van complexe hybridesystemen en actieve aerodynamica. Een waar feest voor de kampioenen van weleer, aldus Brundle.

Met ingang van het nieuwe seizoen stapt de Formule 1 over op kleinere en lichtere auto’s. Daarnaast maakt het DRS-systeem plaats voor actieve aerodynamica op zowel de voor- als de achtervleugel. De meest ingrijpende wijziging is wellicht de nieuwe aandrijflijn; het vermogen wordt voortaan gelijk verdeeld over een interne verbrandingsmotor en een grotere batterij. Coureurs kunnen het hybridesysteem inzetten voor boost- en inhaalacties, maar moeten tegelijkertijd rekening houden met het opladen van hun elektrische reserves.

De eerste reacties na de besloten shakedown in Barcelona zijn gemengd; coureurs spreken van ‘eigenaardigheden’ of vergelijken de nieuwe auto’s met de Formule 2. Tegelijkertijd klinken er positieve geluiden over de besturing. De auto’s zouden voorspelbaarder zijn en dankzij hun kleinere voetafdruk beter omgaan met snelle bochten. Toch leeft de vrees dat de nieuwe reglementen F1-onwaardig zouden zijn. Tijdens een recent McLaren-evenement, gepresenteerd door Martin Brundle, stelde de oud-coureur de fans gerust.

‘Er viel altijd wel iets te beschermen’

“Als je lange tijd vol gas gaat, moet je het materiaal beschermen”, begon hij. “Dat is altijd zo geweest, of je het nu hebt over Moss en Fangio of Stewart en Hill. Destijds waren het de aandrijfassen, kruiskoppelingen, versnellingsbakken en motoren. In de jaren ’80 hadden we 220 liter brandstof aan boord, dus ook toen lieten we af en toe het gaspedaal los om de finish te halen. Zo ben ik in Adelaide ooit een podiumplaats verloren omdat ik zonder brandstof kwam te zitten. Er valt altijd wel iets te beschermen; tegenwoordig zijn de banden daar een bekend voorbeeld van.”

“Ik denk dat de beste coureurs – denk aan Ayrton Senna en Michael Schumacher – deze F1-reglementen hadden omarmd”, vervolgde Brundle. “Juist omdat ze alle mogelijkheden optimaal hadden kunnen benutten. Degenen die het beste weten hoe ze die mogelijkheden moeten gebruiken, halen simpelweg het maximale uit de auto’s. Het beschermen van je kruiskoppelingen en je remmen is nu het beschermen van je accu. De rest van de auto is immers vrijwel onverwoestbaar. Dus de uitdaging is niet veranderd”, concludeerde hij. “Waar ik me zorgen over maak, is dat we nu vier of vijf geweldige inhaalmanoeuvres per race gewend zijn. We willen niet dat het een basketbalwedstrijd wordt met talloze inhaalacties. Maar persoonlijk denk ik niet dat we de essentie van de Formule 1 zijn kwijtgeraakt.”

