Red Bull brak in september officieel met voormalig teambaas Christian Horner. Naar verluidt is de Brit – met een ontslagregeling ter waarde van honderd miljoen dollar – vrij om zich aan te sluiten bij de concurrentie. Achter de schermen gonst het van de geruchten over een mogelijke rentree bij verschillende Formule 1-teams, maar volgens analist en oud-coureur Martin Brundle heeft Horner een aantal specifieke voorwaarden.

In een uitzending van Sky Sports legde Brundle uit dat Horner hem persoonlijk heeft laten weten onder welke omstandigheden hij opnieuw in de Formule 1 zou willen stappen. “Hij heeft me heel duidelijk gemaakt dat hij alleen zal terugkeren als hij er zelf nauw bij betrokken is – als aandeelhouder van een team – en iets kan opbouwen.” Slechts een managementrol, zoals hij bij Red Bull had, lijkt Horner niet te ambiëren. Hij aast eerder op een positie zoals die van Toto Wolff bij Mercedes, die teambaas én mede-eigenaar is van de Duitse renstal.

Na zijn vertrek bij Red Bull heeft Horner niet stilgezeten. Meerdere bronnen binnen de paddock bevestigen dat de Brit contact heeft gelegd met verschillende teams. Haas liet weten ‘verkennende gesprekken’ te hebben gevoerd, terwijl Aston Martin-teambaas Andy Cowell toegaf dat Horner ‘alle teameigenaren in de Formule 1 aan de lijn heeft gehad.’ Alles wijst erop dat Horner actief zoekt naar een leidersrol in de koningsklasse – dit keer met meer zeggenschap.

Twaalfde team of MotoGP?

De afgelopen weken gingen er ook geruchten dat Horner zich zou kunnen verbinden aan een compleet nieuw team. Na het toetreden van Cadillac in 2026 is er op papier nog één plek beschikbaar binnen de Formule 1. Brundle acht de kans echter klein dat Horner voor die route kiest. “Ik denk dat de huidige teams in de Formule 1, net als andere belanghebbenden, altijd een stokje zullen steken voor een twaalfde team. Iedereen probeert de auto’s voor 2026 immers op tijd rond te krijgen.” Volgens de oud-coureur zou een nieuwe deelnemer onder leiding van Horner ‘een extra obstakel’ vormen, gezien de huidige financiële verhoudingen binnen de sport.

LEES OOK: Horner naar Ferrari? 'Ferrari-topman Elkann overweegt de Brit naar Italië te halen'

Naast de Formule 1 zou Horner ook zijn blik hebben gericht op MotoGP, dat onlangs werd overgenomen door Liberty Media – hetzelfde bedrijf dat eigenaar is van de commerciële rechten van de Formule 1. “Ik weet zeker dat Horner ook aan de MotoGP zal denken”, aldus Brundle. “Maar ik verwacht dat hij zich voorlopig blijft richten op de Formule 1. Dat is zijn lust en zijn leven, en daar komen zijn ervaring en kwaliteiten het best tot hun recht.”

