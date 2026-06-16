Martin Brundle gelooft dat Lewis Hamilton de GP van Catalonië ook zonder de virtuele safety car had kunnen winnen. Door een sterke strategische zet had de zevenvoudig wereldkampioen zich al in een uitstekende positie gemanoeuvreerd, maar een late VSC zorgde ervoor dat hij ook nog een gratis pitstop kon maken in Barcelona. Brundle genoot nochtans van de eerste Ferrari-zege van Hamilton en benadrukte wat het betekent om met de Scuderia te winnen.

“Allereerst moet ik Lewis Hamilton en Ferrari feliciteren met hun dominante overwinning in Barcelona”, schreef Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Ik vind het fantastisch om grootheden als Alain Prost, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Sebastian Vettel en nu Lewis hun eerste overwinning voor dit iconische team te zien behalen. Ik wou dat Ayrton (Senna, red.) diezelfde kans ook had gehad.” De legendarische Braziliaan kwam begin jaren negentig dicht bij een overstap naar Ferrari, maar van een samenwerking kwam het nooit. Het is geen geheim dat hij zijn carrière – zoals zoveel coureurs – graag bij de Scuderia had afgesloten. Door zijn fatale ongeluk tijdens de GP van San Marino kwam dat droomhuwelijk er echter nooit.

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“In de lange geschiedenis van de Formule 1 zijn er meerdere uitzonderlijke teams geweest – en die zijn er nog steeds – maar Ferrari blijft op de een of andere manier het meest emotioneel geladen team”, lichtte Brundle toe. “Dat heeft alles te maken met de ongelooflijke en gepassioneerde overwinningen en kampioenschappen, afgewisseld met periodes van chaos en verval. Ze zijn een enigma binnen onze sport.”

‘Ging als een raket’

Terug naar de Catalaanse GP. Brundle erkent dat de timing van de VSC Hamilton en Ferrari in de kaart speelde, maar denkt dat de Brit ook zonder neutralisatie had gewonnen. “Hamilton had zijn tweede pitstop al in ronde 27 gemaakt en ging vervolgens als een raket”, oordeelde de oud-coureur. “Hij vormde een steeds grotere bedreiging voor de twee Mercedessen, net toen er in ronde 40 een virtuele safety car werd ingezet om de gestrande Aston Martin van Fernando Alonso te bergen. Dat kwam Hamilton en Ferrari perfect uit; Lewis kon een pitstop maken zonder de leiding uit handen te geven.”

“De VSC eindigde precies op het moment dat Lewis de pitstraat verliet”, vervolgde Brundle. “Daardoor leek zijn overwinning vrijwel verzekerd; uiteindelijk kwam hij met een voorsprong van negentien seconden over de streep. Zou hij ook hebben gewonnen als hij die derde en laatste pitstop onder groene vlag had moeten maken? Dat is moeilijk met zekerheid te zeggen, want normaal gesproken had hij Norris en de twee Mercedessen opnieuw moeten inhalen. Toch denk ik dat Hamilton hoe dan ook had gewonnen, gezien zijn snelheid en bandenvoordeel in de slotfase”, besloot Brundle.

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