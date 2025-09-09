Na zijn verslagen optreden tijdens de GP van Hongarije enkele weken geleden, maakte Lewis Hamilton tijdens de afgelopen races in Zandvoort en Monza een vrolijke indruk. Ondanks het gebrek aan sportief succes – een DNF in Nederland en een zesde plaats in Italië – toont de Brit zich goedgeluimd. Volgens analist en oud-coureur Martin Brundle heeft deze ‘opgewekte’ Hamilton geaccepteerd hoe snel teamgenoot Charles Leclerc eigenlijk is.

Na een gridstraf vertrok Hamilton tijdens zijn eerste Italiaanse GP met Ferrari vanaf de tiende startplek. Vanaf daar vocht hij zich terug naar de zesde plaats. Een prima prestatie, ware het niet dat de Hamilton van weleer maar zelden genoegen zou nemen met een plekje naast het podium. De zevenvoudig wereldkampioen wacht nog steeds op zijn eerste finish in de top drie met Ferrari. Met nog acht races op de kalender begint die podiumcrisis steeds nijpender te worden.

‘Zo kennen we Hamilton weer’

“Lewis Hamilton stond vijf plaatsen lager op de grid vanwege snelheidsovertredingen in Zandvoort”, verduidelijkte Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Eerlijk gezegd was dat een terechte straf. Uiteindelijk startte hij als tiende, waarna hij zich weer een weg door het peloton heen worstelde. Dat zagen we ook op Silverstone en in andere races – zo kennen we de Hamilton van jaren geleden weer”, oordeelde Brundle.

“Over het algemeen leek hij zich meer op zijn gemak te voelen in de auto en zijn mindset te hebben aangepast”, merkte Brundle op. “Hij wilde er het beste van maken in plaats van gefrustreerd te zijn dat hij geen racewinnende auto onder zich had. Hij heeft waarschijnlijk ook geaccepteerd hoe snel Charles Leclerc is. Over het algemeen was het mooi om te zien hoe Lewis er opgewekter uitzag dan voorheen.”

