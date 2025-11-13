Martin Brundle is zeer te spreken over het laatste optreden van Max Verstappen in São Paulo. Na een start vanuit de pitstraat moest de Nederlander de schade in de titelstrijd zien te beperken – en dat deed hij met verve. De Red Bull-coureur baande zich een weg door het veld en eindigde op een verdienstelijke derde plaats, tien seconden achter rivaal Lando Norris. Brundle doopte de inhaalrace van Verstappen ‘een rit voor de eeuwigheid.’

Na een dramatische kwalificatie, waarin Verstappen al in Q1 het veld moest ruimen, koos Red Bull voor een motorwissel en dus voor een start uit de pitstraat. Na een eerste inhaalslag werd zijn race echter gedwarsboomd door een lekke band – tijdens de virtuele safety car kwam hij naar binnen voor een nieuwe set. Een geluk bij een ongeluk, zo bleek; Verstappen kon de ongunstige harde band laten vallen voor verse mediums. Nadat hij zich opnieuw knap naar voren had gevochten, leidde hij zelfs enkele ronden de race, alvorens hij na een tweede pitstop als derde over de streep kwam.

In zijn column voor Sky Sports sprak commentator en oud-coureur Martin Brundle lovend over het nieuwste kunststukje van Verstappen. “Hij startte vanuit de pitstraat omdat zijn auto er in de kwalificatie zó slecht uitzag, dat het beter was om iets te veranderen aan de afstelling en een nieuwe motor te monteren dan als zestiende op de grid te blijven staan”, oordeelde de Brit. “En zo begon één van de beste races ooit. Hij werkte zich op in een geducht peloton, onder volledig droge omstandigheden.”

‘Rit voor de eeuwigheid’

“Verstappen vermeed alle chaos tussen Sainz, Hamilton, Stroll en Bortoleto en slaagde er dankzij de safety car in om het gat naar de koplopers te dichten”, vervolgde Brundle. “Maar toen, alsof het een spelletje slangen en ladders was, kreeg hij een lekke band en moest hij opnieuw naar binnen. Hij viel terug tot achter de overgebleven coureurs, maar had het geluk dat hij de harde banden kon lozen. Vervolgens stormde hij met grote snelheid door het peloton, duidelijk veel tevredener over zijn auto en motor. Hij was klinisch in zijn manoeuvres, meedogenloos in zijn snelheid, en het werd al snel duidelijk dat een podium binnen handbereik was.”

“Verstappen reed een race voor de eeuwigheid”, besloot Brundle lovend. “Niet omdat het nat was of omdat hij vorig jaar al een betoverende race reed op dit circuit – maar vanwege zijn pure snelheid, in misschien wel het meest competitieve veld in de geschiedenis van de Formule 1.”

