Sebastian Vettel sluit niet uit dat hij ooit een comeback maakt bij Red Bull, zij het in een adviserende rol. De viervoudig wereldkampioen werd tijdens het afgelopen raceweekend in Brazilië opnieuw in de paddock gespot. Terwijl Vettel aandacht vroeg voor ontbossing in het Amazonegebied, werd hij ook gevraagd naar het vertrek van Christian Horner en een mogelijke toekomst bij Red Bull.

Tijdens de GP van São Paulo promootte Vettel ‘F1 Forest’, een initiatief om ontbossing in het Amazonegebied tegen te gaan. Uiteraard werd hij door F1.com ook gevraagd naar de laatste ontwikkelingen in de koningsklasse. Zo reageerde Vettel, die tussen 2010 en 2013 vier titels won met Red Bull, op het ontslag van Christian Horner. Daarbij besprak hij ook een mogelijke rentree bij de Oostenrijkse renstal, wellicht als opvolger van topadviseur Helmut Marko.

“Ik was verrast door het nieuws”, zei Vettel over het ontslag van Horner. “Christian was er vanaf het begin bij en kende het team als geen ander. Ik dacht dat alles stabiel was, maar er zijn natuurlijk dingen veranderd.” Horner werd in juni uit zijn functie ontheven, waarna Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies het stokje overnam. “Ik ken Mekies natuurlijk ook”, vervolgde Vettel. “Hij is echt een geweldig persoon. Dat gezegd hebbende, denk ik dat Horner diepe sporen heeft achtergelaten. Niet alleen vanwege al het succes dat hij met het team heeft geboekt, maar ook omdat hij zo’n centrale rol in het team speelde.”

‘Dan wil ik een rentree overwegen’

“Ik ben niet helemaal op de hoogte van de organisatie, de structuur en vooral het plan voor de toekomst”, verklaarde de Duitser. “Laten we afwachten hoe het uitpakt.” Eerder dit jaar werd Vettel ook gelinkt aan een managementrol binnen Red Bull, waarbij topadviseur Helmut Marko hem ‘zijn ideale opvolger’ noemde. “Ik weet het niet”, reageerde hij bescheiden. “Ik heb gemerkt dat er veel over werd gesproken. Helmut en ik hebben het erover gehad, maar dat heeft nooit iets opgeleverd. Het heeft nooit echt voet aan de grond gekregen.”

Hoewel Vettel geniet van zijn pensioen, sluit hij niet uit dat hij ooit nog een functie binnen de Formule 1 wil bekleden. “Ik denk dat ik redelijk tevreden ben met waar ik nu sta in mijn leven”, besloot hij. “Ik ben nog steeds dol op de Formule 1. In het begin dacht ik nog: ‘Ik weet niet zeker of ik het blijf volgen, want ik moet ook een beetje afstand bewaren.’ Maar ik kijk toch trouw naar alle races – ik hou gewoon van deze sport. Daarbij ken ik alle coureurs goed, dus het staat dicht bij me. Als zich ooit de juiste kans voordoet, zou ik een rentree overwegen.”

Vettel nam in 2022 afscheid van de Formule 1. Sindsdien heeft de Duitse vedette zich verdiept in de agrarische sector en volgde cursussen aan de Harvard-universiteit in Amerika. Daarnaast zet hij zich in voor diverse milieuprojecten.

