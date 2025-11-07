Oud-coureur Sebastian Vettel werd in aanloop naar de GP van São Paulo in de paddock gespot. De Duitser vroeg met een nieuw project aandacht voor het Amazonegebied. Terug in de Formule 1-sferen werd Vettel uiteraard gevraagd naar het huidige seizoen en de titelstrijd tussen de beide McLaren-coureurs en Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen weet wie de favoriet is, maar waarschuwt dat een gek weekend in Brazilië het kampioenschap zomaar op zijn kop kan zetten.

Met nog vier Grands Prix en twee sprints te gaan, leidt Lando Norris het kampioenschap met slechts één punt voorsprong op Oscar Piastri. Max Verstappen volgt op 35 punten achterstand van de Australiër, maar de Nederlander is bezig aan een indrukwekkende comeback. Sinds de zomerstop heeft Verstappen al een gigantische inhaalslag gemaakt. De vraag is of hij die lijn kan doortrekken richting de seizoensfinale – een vijfde wereldtitel lonkt.

Kan Verstappen Vettel repliceren?

Sebastian Vettel weet als geen ander hoe een titelstrijd in de slotfase plotseling kan kantelen. In 2010 kwam hij zelf terug van een achterstand op Fernando Alonso en Mark Webber en veroverde hij tijdens de slotrace in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel. Tegenover Sky Sports benadrukte Vettel dat Verstappen op vergelijkbare wijze nog steeds kans maakt op zijn vijfde opeenvolgende kampioenschap. “Ja, waarom niet?”, reageerde Vettel, toen hem werd gevraagd of Verstappen zijn optreden van 2010 kon herhalen. “Er zijn nog steeds veel punten te verdienen.”

“Hij is natuurlijk niet de favoriet”, voegde de Duitser eraan toe. “Norris is dat nu, omdat hij aan de leiding ligt – maar we weten niet wat er gaat gebeuren.” Volgens Vettel is juist Brazilië de perfecte plek voor chaos. Het Interlagos-circuit, gecombineerd met het onvoorspelbare weer in São Paulo, kan zomaar voor een onverwachte wending zorgen. “Dit kan een gek weekend worden”, aldus de oud-kampioen, die zichtbaar geniet van de huidige titelstrijd. “Het is leuk en spannend. Natuurlijk wordt het nóg intenser als Verstappen dichterbij komt”, besloot Vettel. “Ik hoop dat hij wat punten pakt.”

