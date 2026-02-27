Oud-coureur Martin Brundle werpt een blik op het aankomende F1-kampioenschap. Ondanks een dramatisch eerste seizoen bij Ferrari heeft de Engelsman hoge verwachtingen van Lewis Hamilton. Hoewel hij vorig jaar duidelijk tekortkwam, rekent Brundle erop dat de oud-kampioen, inmiddels 41, straks weer meestrijdt om de titel. Er zijn echter meer kapers op de kust: George Russell, maar ook Max Verstappen en de beide McLaren-coureurs, kunnen zich in de titelstrijd mengen.

“Als Formule 1-fans willen we natuurlijk allemaal dat Ferrari het goed doet, toch? Daarbij zou ik dat geweldig vinden voor Hamilton“, begon Brundle zijn analyse voor Sky Sports. “Hij oogt inmiddels wat gelukkiger”, merkte de Engelsman op. “Hij zal de mogelijkheden die de nieuwe reglementen hem bieden bovendien optimaal benutten. Dan moet hij natuurlijk wel Charles Leclerc zien te verslaan, en die is ook bijzonder sterk. Maar de geschiedenis leert ons dat een gelukkige Lewis ook een snelle Lewis is. Bovendien heeft Ferrari flink geïnnoveerd; ze staan er beter voor dan in voorgaande jaren. Ik vertrouw er dan ook op dat Lewis een sterker seizoen zal draaien.”

'Russell bezwijkt niet onder druk van Verstappen'

Brundle ziet overigens geen uitgesproken favoriet voor het komende seizoen. Vooralsnog voorziet hij een titelstrijd tussen McLaren, Mercedes, Red Bull en Ferrari. “Beide Ferrari-coureurs zullen sterk zijn, maar ik verwacht ook veel van McLaren”, vervolgde hij. “Piastri heeft een duidelijke missie na wat hij vorig jaar heeft geleerd. En Norris heeft nog nooit zo’n brede grijns op zijn gezicht gehad; hij barst van het zelfvertrouwen. Daarbij ziet de Red Bull er ook sterk uit. We weten allemaal hoe ongelooflijk Verstappen zijn auto kan controleren, en dat kan dit seizoen wel eens de doorslag geven. Voor mij is er dus geen duidelijke favoriet.”

Ook over Russell is Brundle uitgesproken positief. De Brit begint aan zijn achtste seizoen in de Formule 1 en geldt bij de wedkantoren als titelfavoriet. “Ik denk dat hij er klaar voor is”, aldus Brundle. “Hij is een slimme kerel. Overigens zijn ze dat allemaal. Antonelli zal dit jaar sterker zijn, maar Russell is nu volledig uit de schaduw van Hamilton gekropen: hij is de koning van Mercedes. Hij heeft de ervaring, de controle over de auto en zal binnen het team het nodige respect afdwingen.” Tot slot trok Brundle een parallel met vorig seizoen, waarin de nieuwe generatie standhield onder druk. “We vroegen ons vorig jaar af of Norris en Piastri zouden bezwijken onder de druk van Verstappen, maar dat gebeurde niet. In dat opzicht denk ik dat Russell er heel goed voor staat.”

