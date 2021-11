Wedstrijdleider Michael Masi heeft stellig ontkend dat er enige voorkeur zou zijn voor Red Bull of Mercedes. Hij doet die uitspraak nadat Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn onvrede uitte na afloop van de race en subtiel aan leek te geven dat Red Bull anders behandeld zou worden.

Het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Brazilië leidde tot wat ophef. De eerste inhaalpoging van Hamilton mislukte, maar dat kwam doordat Verstappen wat wijd moest gaan na zijn verdedigende actie. De twee schoten van de baan, raakten elkaar niet en konden gewoon hun weg vervolgen. Reden genoeg voor de wedstrijdleiding om niet in te grijpen, maar dat leidde wel tot de verontwaardiging bij Mercedes, dat op de radio bij de FIA om opheldering vroeg.

Toen Hamiltons tweede inhaalpoging wel slaagde, draaide de regie naar Mercedes-teambaas Toto Wolff, die met zijn vinger naar de camera wees. Na de race gaf hij aan dat dat aan het adres van de stewards gericht was, omdat hij vond dat zij moesten ingrijpen na de verdedigende actie van Verstappen. Wedstrijdleider Michael Masi was het daar niet mee eens.

“Het was een gevecht om de leiding in de race, een zeer spannend en intens duel voor het kampioenschap”, legt Masi uit. “Alles wat we gedurende het weekend hebben gezien tussen die twee teams voegt alleen maar wat meer toe. Als je eenmaal zo’n intense kampioenschapsstrijd hebt, dan zullen de teams en coureurs van alles proberen om te winnen, wat ook te begrijpen valt.”

Masi benadrukt direct dat er geen sprake is van oneerlijke behandeling. “Elke deelnemer en elke coureur wordt gelijkwaardig en eerlijk behandeld, wanneer dan ook. Uiteraard voel je je oneerlijk behandeld als je een straf krijgt, maar dat hoort bij de rol die wij hier hebben”, aldus de Australiër.