De Grand Prix van Brazilië stond in het teken van het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, waarbij Hamilton uiteindelijk als winnaar uit de strijd kwam. Er was tijdens de race nog wel wat onenigheid over de inhaalpoging in ronde 48, maar hoe blikken de twee heren na de race zelf terug op het duel?

“Het was zwaar”, geeft Hamilton aan. De twee zijn na het verhitte duel op de baan afgekoeld en aangeschoven voor de persconferentie. “Toen hij voor mij reed, kon hij mijn tempo wel bijbenen”, merkt Hamilton op. “Met name in de laatste sector. Het was daar zeer lastig om te volgen en een goede exit te pakken zoals hij deed in bocht 12. Bij het opkomen van het rechte stuk was het dus niet zo makkelijk om binnen de DRS-afstand te komen. Zelfs al had ik DRS, dan nog zat ik te ver achter hem. Maar ik bleef het proberen en bleef pushen. Ik had natuurlijk die ene kans in bocht 4, maar die kon ik niet vasthouden. Het werkte gewoon niet. Maar dat gaf me wel de ervaring en ik zorgde ervoor dat ik niet dezelfde fout zou maken, maar ik was onvermurwbaar en vastbesloten om weer in die positie te komen. Ja, het was goed. Zo hoort een WK-gevecht eruit te zien”, aldus de Brit.

Hamilton kan een lange tijd in de buurt blijven van Verstappen, maar de eerste echte inhaalpoging volgt pas in ronde 48. De Mercedes-coureur heeft een goede exit uit bocht 1, zit binnen de DRS-afstand en kan zijn auto naast die van Verstappen zetten. Maar die geeft zich niet zomaar gewonnen. Verstappen remt laat terwijl Hamilton naast hem zit, maar beide coureurs schieten vervolgens wijd. De stewards schrijven het wel op, maar een onderzoek en dus een straf blijft uit. Op de boordradio laat Hamilton op sarcastische wijze weten dat hij het daar niet mee eens is. Sportief directeur Ron Meadows probeert nog wat op de radioverbinding met de FIA, maar ook dat leidt nergens toe.

“In het heetst van de strijd is het niet… Ik weet het niet echt”, probeert Hamilton het eerste duel tussen de twee uit te leggen. “Ik lag volgens mij eerst voor hem, maar hij hield voet bij stuk en toen kwamen we asfalt tekort. Tenminste, hij kwam wat asfalt tekort dus ik moest natuurlijk voorkomen dat mij hetzelfde zou overkomen. Maar ik vond er niet echt heel veel van. Ik moet de herhaling nog bekijken, maar het was een hard gevecht en ik zou ook niets minder verwachten. We raakten elkaar niet, wat goed was.”

Beslissend moment in bocht 3

In ronde 59 van de 71 slaat Hamilton voor de tweede keer toe. Dit keer heeft de Brit een nog betere run en kan hij al vroeg toeslaan, waar dat tien ronden eerder nog een relatief late inhaalactie was. Hamilton kan de deur sluiten voordat de twee richting de apex rijden en Hamilton neemt de leiding over. Maar dat was dus wel te danken aan de ervaring van zijn eerste inhaalpoging, legt hij uit.

“In bocht 1 deed ik een dummy bij hem”, doelt hij op het uitlokken van een verdedigende actie van de Nederlander, die daardoor een mindere exit zou hebben. “Ik zou super laat remmen in bocht 1 zodat hij moest verdedigen en ik was in staat om mijn auto goed te positioneren door bocht 1 en 2. Ik wist in bocht 3 al dat ik een betere slingshot had omdat ik dichterbij lag. Op dat moment wist ik dat ik voor hem zou liggen in de remzone. Daarna moest ik proberen om hem buiten de DRS-afstand te houden, wat niet al te lastig was omdat het moeilijk is om anderen te volgen. Ik moest dat volgens mij alleen die eerste ronde echt doen, daarna was het gedaan.”

Verstappen geniet van gevecht

Voor Verstappen was het ook al duidelijk dat die tweede inhaalactie hét moment van de race zou worden. “Het beslissende moment… Ik wist dat, toen we door bocht 3 reden, hij voor mij zou liggen omdat hij echt op mijn staart zat. Maar twee ronden daarvoor had ik al wat moeite met de tractie en de banden, dus ik wist al dat het heel lastig zou worden, maar je weet het maar nooit. Ik probeerde gewoon mijn best te doen en natuurlijk, toen hij er eenmaal voorbij was, weet je, hield ik het tot het einde vol met de banden.”

Geen zege voor Verstappen dus, maar dat betekent niet dat hij niet van het duel met zijn grote rivaal genoot. “Ik hou ervan om te winnen, maar je kan ook van zo’n gevecht genieten toch? Ik bedoel, ik was wel een beetje een sitting duck, maar ik probeerde wel mijn best te doen. Dat is soms ook, op een bepaalde manier, leuk en mooi voor iedereen die kijkt”, aldus de Nederlander.