FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer de sensationele Grand Prix van Brazilië, waar Lewis Hamilton enkele tegenslagen te boven kwam door de zege te pakken en Max Verstappen genoegen moest nemen met de tweede plek, maar zijn voorsprong in het kampioenschap wel zag slinken.

The Sun

“Lewis Hamilton wint de Braziliaanse Grand Prix vanaf de tiende plek in een van de beste Formule 1-prestaties ooit om zo het gat naar Verstappen te verkleinen”, koppen ze bij het Britse The Sun. Daar gaat uiteraard veel aandacht uit naar de verrichtingen van Hamilton, die na de race sprak van zijn ‘zwaarste weekend ooit’. “Hamilton won de Senna-sationele race om eindelijk een einde te maken aan het debat over de beste Formule 1-coureur aller tijden”, stellen de Britten met een subtiele woordspeling. “Het was passend dat hij in deze race in Brazilië, thuisland van zijn grote held Ayrton Senna, zo’n prestatie leverde om zijn plek aan de top te versterken”, doelen ze dus op die discussie over de GOAT (Greatest Of All Time).

Het was een weekend van vele tegenslagen voor Hamilton, van de diskwalificatie in de kwalificatie tot de vijf plaatsen gridstraf voor de race. Dat zorgde er in ieder geval voor dat hij het zichzelf dus niet meer zo spannend hoefde te maken. “Voormalig Formule 1-coureur Mark Webber zei ooit dat Hamilton zelf wat problemen bedacht om het beste uit zichzelf te halen. Dit keer hoefde hij niets zelf uit te vinden”, schrijven ze bij The Sun. “Hij had de woede van de diskwalificatie nadat de achtervleugel op 0,2 mm na niet door de test kwam. Vervolgens had hij ook nog de gridstraf van vijf plaatsen voor een nieuwe motor, een zelf toegebrachte straf maar eentje die Mercedes moest pakken, waardoor hij als tiende begon.” Vanaf die tiende plek deed hij hetzelfde als in de sprintkwalificatie: hij haalde de een na de andere coureur in en in ronde 59 vond de racewinnende inhaalactie plaats.

Bild

“Op zaterdag werd hij gediskwalificeerd voor de kwalificatie – en op zondag wint hij op spectaculaire wijze de race!”, openen ze het raceverslag bij het Duitse Bild. “Iedereen die dacht dat de strijd om het wereldkampioenschap allang beslist was en naar Max Verstappen ging, had het mis: Lewis Hamilton en Mercedes zijn hongeriger dan ooit en vechten tot het laatst door.” Met zijn zege snoepte Hamilton weer zeven punten van de voorsprong van Verstappen af. Met nog drie races te gaan leidt Verstappen het kampioenschap met veertien punten verschil.

“Lewis Hamilton is niet te stoppen, rijdt zondag van de tiende plek naar de overwinning in de hoofdrace en laat zijn concurrent Max Verstappen achter zich op een circuit waar de Red Bull eigenlijk de favoriet zou moeten zijn”, schrijven ze. Toch lag Verstappen lange tijd aan de leiding en had hij wel degelijk een kans op de zege. De eerste aanval van Hamilton kwam in ronde 48. “In ronde 48 vechten de twee een verhit duel uit: Hamilton komt bijna aan de buitenkant voorbij, dan trekt Verstappen weer door, remt te laat en komt bijna niet door de bocht. Hamilton moet ontwijken en gaat van de baan. De stewards, met wie de twee coureurs dit weekend bekend waren, hebben het incident genoteerd om het te onderzoeken. Even later komen ze echter tot de uitslag: geen onderzoek nodig.”

“Terug naar de strijd om de titel, want die bereikte in ronde 59 een nieuw hoogtepunt: Hamilton trekt op het rechte stuk Verstappen voorbij en pakt de leiding. Hij maakte vervolgens in totaal 24 plaatsen goed in de sprint- en hoofdrace. Krankzinnig!”, oordeelt Bild.

Foto: Motorsport Images

La Gazzetta dello Sport

Het duel tussen Verstappen en Hamilton in Brazilië eist uiteraard de aandacht op, zo ook in Italië. “Keizerlijke Hamilton verslaat Verstappen en is weer terug in het gevecht”, koppen ze bij La Gazzetta dello Sport. “Hamilton geeft een waarschuwing af: het wereldkampioenschap is nog lang niet voorbij. De Britse Mercedes-coureur sloot zijn weekend af met een onvergetelijke dubbele comeback.”

“Er viel niks tegen te doen voor Verstappen, die in de 59e ronde werd verslagen met een indrukwekkende inhaalactie in bocht 4. Tot grote vreugde van het lokale publiek, dat gewend is aan de legendarische races van Ayrton Senna. De kloof tussen de twee aartsrivalen is teruggebracht tot veertien punten met nog 3 races te gaan, Qatar, Arabië en Abu Dhabi. Het ligt nog helemaal open.”

Daily Mail

“Ole, ole, ole, ole, Senna, Senna, scandeerde het publiek naar Hamilton – gehuld in een Braziliaanse vlag – die zojuist een wonder had verricht waar hun – en zijn – held trots op zouden zijn geweest”, schrijven ze bij Daily Mail, waar ook veel lof is voor de prestatie van Hamilton. Het was zijn 101e zege en volgens de Britten een van zijn mooiste. “Nog meer dan dat behoort dit tot de beste vertoningen in de geschiedenis van de auto. De overwinning was een bewijs van de strijdlust van Lewis. Het vertelde ons veel over hem.”

Marca

Bij het Spaanse Marca deelden ze cijfers uit aan de coureurs, teams én de FIA. Het mag geen verrassing heten dat zij de volle tien punten aan racewinnaar Hamilton uitdelen. “Geweldige prestatie van de zevenvoudig kampioen, hij toonde zijn talent, zijn kalmte op zeer moeilijke momenten en hij houdt het kampioenschap levend. Van als laatste starten in de sprint tot het winnen van de hoofdrace: indrukwekkend!”

Max Verstappen geven zij een 8: “Hij blijft leiden, en dat is waar hij nu om draait voor hem. Het nadeel is dat hij niet de schoonste rijder was en hij liet zien dat de druk hem wel wat deed, vooral in ronde 48.” Welk cijfer de FIA dan krijgt van de Spanjaarden? Nul. “Er kwam niet eens een onderzoek naar het optreden van Verstappen, ondanks dat het duidelijk strafbaar was. Drie dagen op kantoor om snel te vergeten.”