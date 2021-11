Hij is naast de coureurs misschien wel de meest besproken man in de paddock. Wedstrijdleider Michael Masi, de man van down under vervult al sinds 2019 een van de belangrijkste rollen binnen het rondreizende circus. “Het is high-pressure, daar bestaat geen twijfel over: je staat onder hoogspanning.”

Onder de vleugels van Charlie Whiting werd Masi klaargestoomd om de Brit op te volgen. Maar toen Whiting in 2019 in Melbourne overleed, was het moment plots daar. Het overlijden van Whiting raakte ook Masi hard. “Ik verloor ineens een goede vriend en mentor”, vertelt Masi in gesprek met FORMULE 1 Magazine. Maar the show must go on en het circus was op dat moment in Melbourne voor de Grand Prix van Australië.

“Ik heb al vaker gezegd dat ik dat weekend, en die hele periode, niet door had kunnen komen zonder de steun van de FIA en de teams.” Een quasi-beroemde paddock-anekdote is dat Masi in Melbourne bij zijn eerste drivers’ briefing zei: ‘Ik ben Michael, ik ga het niet ineens heel anders doen dan Charlie, hebben jullie nog vragen?’ “Dat klopt wel ongeveer”, vertelt Masi.

Foto: Getty Images

Uitkijken naar De Ontknoping van 2021

Sindsdien reist hij onafgebroken de wereld over en leeft hij vanuit zijn koffer. In 2022 verhuist hij definitief naar Engeland. Maar voordat het zo ver is, is er nog eerst de ontknoping in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Masi hoopt uiteraard dat de beslissingen van de stewards daar geen rol in hoeven te spelen en alles goed, fair en gladjes verloopt.

Al erkent hij: “Dat ik in een bepaald opzicht voor een klein deel uitmaak van één van de meest historische titelgevechten in de Formule 1-geschiedenis, geeft toch wel een speciaal gevoel. Als liefhebber van de sport is het gewoon een geweldige strijd om te zien.”

Het protret en een uitgebreid gesprek met Masi is terug te lezen in editie 17 van FORMULE 1 Magazine. Nu in de winkel verkrijgbaar of hier te bestellen.