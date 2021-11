Voormalig F1-coureur en vice-kampioen van 2008 Felipe Massa was ooit een groot criticaster van Max Verstappen maar tegenwoordig loopt hij voorop in de Braziliaanse bewondering voor de Nederlander. “Toen was hij een rookie van 17 die fouten maakte, nu is hij bijna perfect”, vertelt hij in gesprek met FORMULE 1 Magazine.

Verstappen is in Brazilië al jaren ongekend populair, de race in 2016 betekende een doorbraak toen hij na zijn regendans al tot de nieuwe Senna werd uitgeroepen. Maar ook recente successen, de bijna winst in 2018, de uiteindelijke winst in 2019 en niet in de laatste plaats Netflix dragen daar aan bij. Een effect dat behalve Austin en Mexico ook in Brazilië zichtbaar is, stipt Massa aan. “Charles Leclerc kwam dinsdag bij mij lunchen, Daniel Ricciardo bezocht mijn restaurant gisteravond. Toen ze weggingen, stonden er gewoon 60 tot 70 jongelui voor de deur. En ook echt tussen 15 en 20 jaar. Die nieuwe aanwas van fans is echt prachtig om te zien.”

Foto: BSR Agency

De terugkeer van de F1 in Brazilië kon dan ook op geen beter moment komen. “Men is zo gepassioneerd hier van de sport. En dit kampioenschap is extra speciaal, het gevecht is mooi om te zien. Iedereen wil hier nu zijn.” Het brengt ook wel herinneringen terug bij Massa, uiteraard ook aan zijn zinderende strijd die hij uiteindelijk verloor van Lewis Hamilton. “Al hebben we nu helaas niet de laatste race hier op Interlagos.”

Massa is al een tijdje uitgesproken aanhanger van Max Verstappen. “Ik vind dat hij het echt verdiend heeft, het zou ook mooi voor de sport zijn. En ja, ik ben weleens kritisch op hem geweest, maar toen was hij 17 jaar oud! Hij maakte fouten, zoals iedere rookie dat doet. Ik heb ze ook gemaakt. Maar in dat laatste jaar met Daniel bij Red Bull, in de tweede helft zag je hem echt tot wasdom komen.”

“Hij is nu zo volwassen geworden, hij maakt nauwelijks fouten. Zoveel zelfvertrouwen, je ziet hem gewoon bijna geen wiel blokkeren. Hij nadert perfectie. Ik hoop op een mooi gevecht dit weekend met Lewis, zoals in Austin bijvoorbeeld. Nog meer van dat graag, plus we hebben de sprintrace. Dat wordt hopelijk ook leuk om te kijken. Ik support Max in ieder geval, Lewis is natuurlijk fantastisch maar voor de F1 hoop ik op Max.”

