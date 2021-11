Negentien punten, dat is de voorsprong die Max Verstappen op Lewis Hamilton heeft in het WK, met nog vier races te gaan. De Nederlander is zich er ongetwijfeld van bewust, maar slaat nog niet aan het rekenen.

“Het is ook makkelijk rekenen”, grapt Verstappen in gesprek met geselecteerde Nederlandse media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Zijn rekensom? “Als je elke keer voor hem finisht, komt -ie niet in de buurt.” Het sluit aan bij wat al sinds zijn karttijd zijn mantra is als hij in een titelstrijd verwikkeld is. “Want uiteindelijk is het altijd hetzelfde: consistent zijn, zoveel mogelijk races winnen. Dat maakt je leven makkelijker qua puntenaantal, ongeacht in welke klasse je rijdt.”

Dat gezegd hebbende, liet Verstappen afgelopen weekend in Mexico zien te beseffen dat elk punt telt. Zie bijvoorbeeld hoe hij daar – uiteindelijk tevergeefs – probeerde het bonuspunt voor de snelste ronde te verdedigen. Verstappen had dat in bezit en probeerde Mercedes-coureur (en achterblijver) Valtteri Bottas dwars te zitten toen die na een bandenstop nog eens aanzette. Uiteindelijk ging Bottas, na nóg een extra stop, met de snelste ronde aan de haal en ontzegde Verstappen het bonuspunt.

“Je probeert gewoon altijd zoveel mogelijk punten te scoren, en dat kon bijna in Mexico”, verhaalt Verstappen. “Je weet bovendien nooit wat er gebeurt. Misschien gaat één punt wel het verschil maken. Dus daarom probeer je dat ene punt ook mee te nemen.” Verstappen kan het weten: “Ik heb eerder een grotere voorsprong in het WK gehad en die verdween ook in twee weekends tijd.” Rivaal Hamilton wist Hamilton toen in twee races – Engeland en Hongarije – een achterstand van 32 punten om te draaien in een voorsprong van van acht punten.

Dus ja, erkent Verstappen, het ziet er goed uit, maar: “In vier races tijd kan er nog veel gebeuren.” Behalve dat elk punt telt, draait het in de slotfase van het seizoen ook om de details, zo herhaalt Verstappen wederom. Zijn aanpak blijft dus hetzelfde: elk weekend alles uit elke sessie halen. “Die aanpak gaat ook niet veranderen.” Voor Verstappen is het verder niet moeilijk om niet al aan de titel te denken, zegt hij typisch nuchter. “Neu, dat is vrij simpel. Als je er gewoon niet aan denkt, ga je ook niet dromen.”

