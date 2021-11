Mocht Max Verstappen wereldkampioen worden dan is hij vast van plan om volgend jaar het racenummer 33 van zijn auto te halen en te vervangen door het prestigieuze nummer 1 dat voorbehouden is aan wereldkampioenen.

De traditie om de regerend wereldkampioen met #1 te laten rijden, komt voort uit het feit dat in het verleden de racenummers elk jaar opnieuw werden verdeeld. Bij die verdeling kreeg de kampioen van vorig jaar automatisch het nummer 1 toebedeeld. Sinds enkele jaren zit in die traditie een beetje de klad omdat de coureurs tegenwoordig een vast eigen racenummer hebben. De wereldkampioen mag zelf bepalen of hij in het jaar na het veroveren van zijn titel met dat eigen nummer of het traditionele nummer 1 start.

De kans dat Verstappen dit jaar kampioen wordt, groeit met de week. De Nederlander heeft met nog vier races te gaan een voorsprong van negentien punten in het klassement. Hoewel hij zegt niet bezig te zijn met de titel, hoefde hij niet lang na te denken toen hij in Brazilië de vraag kreeg of hij zijn eigen racenummer zou inruilen voor #1. “Absoluut, Hoe vaak krijg je de kans om met nummer 1 te rijden?”, aldus een resolute Verstappen die er lachend aan toevoegde er ook een financieel voordeel in te zien. “Het is ook goed voor de merchandise, Dus het is slim om dat te doen.”

Sebastian Vettel laatste #1

Mocht Verstappen inderdaad wereldkampioen worden dan zien we in 2022 voor het eerst in acht jaar het racenummer 1 weer terug op de grid. Sebastian Vettel was in 2014 de laatste die het gebruikte na zijn vierde wereldtitel van 2013.

Sebastian Vettel was de laatste wereldkampioen die met #1 reed (BSR Agency)

In 2014 werd Lewis Hamilton voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen. Waar de Brit er na zijn eerste titel (in 2008 bij McLaren) nog wel voor koos om het kampioensnummer te gebruiken, daar besloot hij in 2015 om zijn vaste nummer 44 te blijven gebruiken. Sindsdien is hij na elk kampioenschap zijn eigen nummer blijven gebruiken. De enige andere kampioen in de afgelopen jaren was Nico Rosberg. Die besloot in 2016 direct na zijn wereldtitel te stoppen en dus reed er ook in 2017 niemand met #1.

