Oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen ziet dat Max Verstappen een ‘sterke voorsprong’ heeft genomen in het kampioenschap, maar verwacht dat de komende vier races nog voor verrassingen zullen zorgen. Ook gaat nu de ‘psychologie van de coureur en zijn team’ een belangrijke rol spelen, stelt de wereldkampioen van 1998 en 1999.

“Het lijdt geen twijfel dat Max met zijn overwinning een sterke voorsprong heeft genomen in het wereldkampioenschap met nog slechts vier races te gaan”, schrijft Häkkinen in zijn column voor Unibet. “Maar naar mijn mening kan er nog veel gebeuren in deze strijd tussen Red Bull en Mercedes. Hoewel de Grand Prix van Brazilië in het voordeel van Max’ auto zou moeten zijn, heeft Lewis Hamilton er in 2016 en 2018 gewonnen.”

“Vervolgens trekken we naar twee nieuwe circuits in Qatar en Saoedi-Arabië, wat betekent dat de teams niet kunnen vertrouwen op data van voorgaande edities”, vervolgt de wereldkampioen van 1998 en 1999. Het Losail International Circuit in Qatar was de afgelopen jaren toneel van de seizoensopening in de MotoGP terwijl het Jeddah Corniche Circuit nog in de laatste fase van de aanbouw zit. Die twee circuits kunnen dan nog voor wat verrassingen zorgen, denkt Häkkinen. “Ze zullen natuurlijk de technologie van hun simulatoren gebruiken om te voorspellen hoe ze het daar zullen doen, maar je weet nooit hoe de auto en de banden werken totdat je er echt rijdt. Vers geasfalteerde circuits kunnen wat glad, stoffig en zeker verraderlijk zijn.”

Mercedes veroverde in de kwalificatie in Mexico nog de poleposition en eiste zelfs de eerste startrij op, maar dat voordeel was na één bocht al weg toen Verstappen de leiding overnam. Vervolgens kon de Nederlander met relatief gemak wegrijden van Hamilton, die in zijn spiegels moest oppassen voor de andere Red Bull. “Red Bull heeft een kleine maar belangrijke snelheidsvoordeel laten zien, al ben ik er zeker van dat de komende vier races voor wat verrassingen zullen zorgen”, voorspelt Häkkinen. “Nu worden de psychologie van de coureur en zijn team belangrijk. Als alles goed gaat, dan kan het al snel heel makkelijk aanvoelen, maar pas als er iets fout gaat laten kampioenen zien hoe goed zij zijn”, aldus de Fin.

