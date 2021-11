Hoewel Max Verstappen de laatste weken in een uitstekende vorm steekt, wil de Nederlander zich nog niet wagen aan een voorspelling voor de Grand Prix van Brazilië. De race op het Autódromo José Carlos Pace wordt komend weekend verreden.

De voortekenen lijken gunstig. Verstappen doet het traditioneel goed in Brazilië en verstevigde de laatste weken ook nog eens zijn voorsprong in het WK met overwinningen in Austin en Mexico. Toch is de Nederlander er allerminst gerust op dat hij ook komende zondag aan het langste eind zal trekken. “Het is richting Brazilië moeilijk te zeggen hoe competitief we zullen zijn”, zegt Verstappen in zijn vooruitblik op de race in São Paulo. “In 2019 wonnen we de race, maar het was een spannende strijd en ik verwacht dit jaar weer iets soortgelijks.”

Twee elementen die het nog moeilijker maken om een voorspelling te doen zijn het weer en het format van de sprintkwalificatie waarmee komend weekend wordt gereden. Voor zaterdag wordt in São Paulo regen verwacht en “dat kan de prestaties behoorlijk beïnvloeden”, stelt Verstappen. Ook de sprintkwalificatie op zaterdag kan roet in het eten gooien. “Ik heb de neiging om het goed te doen in de sprintrace, maar vervolgens een slecht raceresultaat [op zondag] te hebben. Laten we proberen om dat om te draaien.”

Constructeurskampioenschap

Verstappen is uiteraard vooral bezig met zijn eigen kampioenschap en de strijd daarin met Lewis Hamilton. Echter, de vorm die Sergio Pérez de afgelopen weken laat zien, biedt Red Bull ook de kans om de constructeurstitel in de wacht te slepen. Het team uit Milton Keynes heeft na het uitstekende resultaat van Mexico nog maar één punt achterstand op Mercedes, beseft Verstappen. “Het zou veel voor het team betekenen om te winnen. We werken natuurlijk voor beide kampioenschappen. Checo is de laatste paar races goed op dreef. Voorlopig nemen we het race per race en moeten we gewoon blijven pushen.”

